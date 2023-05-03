"ЗС РФ завдали майже 400 ударів": у ЗСУ оцінили ситуацію у районі Бахмута (відео)

ЗСУ вдалося за минулу добу, як заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, ліквідувати 105 окупантів, знищити зенітно-ракетний комплекс "Бук", декілька гармат та САУ "Гвоздика".

Ворог завдав 399 ударів із різних систем та калібрів по українських позиціях поблизу Бахмута, а також було зафіксовано 11 бойових зіткнень, сім авіанальотів. Про це повідомив в етері Radio NV речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Він зазначив, що ситуація на Бахмутському напрямку залишається складною. На усіх ділянках фронту тривають бої, але ситуацію ЗСУ контролюють.

"Знищено 105 окупантів, 104 зазнали поранень, також знищено зенітно-ракетний комплекс "Бук", декілька гармат", – заявив речник.

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Сергій Череватий додав, що українським захисникам ліквідувати САУ "Гвоздика". Також були знищені два польові склади з боєприпасами.

Російську окупанти будуть й надалі фортифікаційні споруди на певних напрямках. Речник Східного угруповання військ ЗСУ розповів, що загарбники залишаються у парадигмі попередніх завдань, акцентуючи увагу на захоплені Бахмута.

Ситуація у Бахмуті від Генштабу ЗСУ

У вечірньому звіті Генштабу ЗСУ йдеться про те, що станом на 18.00 3 травня найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку. Ворог не припиняє спроб просунутися на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Найзапекліші бої тривають бої у місті Бахмут. Атаки окупантів не мали успіху у напрямку населеного пункту Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура не тільки у Бахмуті, але й на території населених пунктів Оріхово-Василівка, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора, Південне, Північне.

Нагадаємо, "Інститут вивчення війни" у зведенні за 1 травня повідомив, що до Бахмута прибули снайпери з контртерористичного підрозділу РФ. Російське військове командування нібито намагається перекидати додаткові нерегулярні підрозділи у бік Бахмута у зв'язку з втратами "вагнерівців" та низького рівня загальної ефективності військ РФ у цьому районі. За оцінками США, за 4 місяці поточного року ЗС РФ втратили в Бахмуті 80 тисяч пораненими та 20 тисяч вбитими.