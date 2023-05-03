У Пентагоні заявили про новий пакет допомоги Україні: яка зброя до нього увійде

У Міноборони США планують у найближчі кілька днів доставити в Україну боєприпаси, яких потребують Збройні сили.

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 300 млн. доларів. Про це повідомив український журналіст Остап Яриш на своїй сторінці у Твіттері у середу, 3 травня.

До цього пакету матеріально-технічної допомоги від Пентагону увійдуть додаткові боєприпаси для HIMARS, 155-мм гаубиці, мінометні та артилерійські снаряди, авіаракети Hydra-70 та інші.

Крім того, в Міноборони США підкреслили, що, враховуючи військово-політичну ситуацію в Україні, вся необхідна ЗСУ техніка та боєприпаси будуть доставлені за швидкою програмою. Це означає, що вже за кілька днів чи тижнів нову техніку можна буде відправити до зони бойових дій.

Новий пакет допомоги Україні від США: що отримають українські військові

Пентагон схвалив новий транш матеріально-технічної допомоги українських бійців. На цей раз пакет складається з:

боєприпасів для HIMARS;

155-мм гаубиць;

155-мм артилерійських снарядів;

мінометних снарядів калібру 120-мм, 81-мм та 60-мм;

ракет TOW для ПЗРК;

Систем протитанкової зброї AT-4 та Carl Gustaf;

авіаційних ракет Hydra-70;

стрілецької зброї та боєприпасів до неї;

вибухових боєприпасів для усунення перешкод;

вантажівок та причепів для перевезення важкої техніки;

тестового та діагностичного обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;

запчастин та іншого польового обладнання.

Нагадаємо, 3 травня Євросоюз погодив єдиний механізм закупівлі боєприпасів для українських військових. Країни Євросоюзу готові передати ЗСУ боєприпаси зі своїх складів на 1 млрд євро. Ще 1 млрд ЄС виділить на подальші закупівлі необхідних боєприпасів та озброєння для України.

А 19 квітня світові ЗМІ повідомили, що у Збройних сил України закінчуються боєприпаси для протиповітряної оборони. Мало того, анонімні джерела зазначили, що Захід зараз налаштований скептично щодо протиповітряної оборони, оскільки без постачання додаткових снарядів "давно запланований контрнаступ проти окупаційних російських військ може зазнати невдачі".