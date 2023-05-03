Берлін готується до візиту Зеленського: в уряді незадоволені розсекреченням поїздки, — ЗМІ

Німецькі медіа повідомили про плани Володимира Зеленського відвідати Німеччину 13 травня. Однак поїздка опинилася під загрозою, адже в українському уряді розсекречення візиту вважають безвідповідальним.

Президент України Володимир Зеленський прилетить у Німеччину 13 травня. Про це з посиланням на джерела в службах безпеки написали 3 травня у німецькому виданні BZ.

"Президент прибуде до Німеччини на запрошення федерального президента", — повідомили журналістам неназвані співрозмовники.

У медіа розповіли, що берлінська поліція готує масштабну операцію зі шлагбаумами, перевіркою документів, снайперами та собаками.

Журналісти Tagesspiegel надіслали запит у поліцію Берліна, і там підтвердили візит Зеленського 13 травня. Деталі щодо заходів безпеки виданню не надали, однак зазначили, що підготовка вже триває.

Поїздка Зеленського у Берлін під загрозою

3 травня в медіа t-online з посиланням на джерела в українському уряді попередили, що візит Зеленського в Німеччину може бути скасований. За даними журналістів, у Києві "дуже розчаровані" публічністю поїздки.

"Вочевидь дуже конфіденційна інформація про політику безпеки була навмисно опублікована з німецьких джерел", — зазначили співрозмовники видання.

У матеріалі йдеться, що уряд вважає безвідповідальним розсекречення планів президента, яке може "поставити під питання" його візит.

Нагадаємо, 3 травня Володимир Зеленський відповів на звинувачення у скоєнні замаху на Володимира Путіна. Президент заявив, що Україна не атакувала лідера країни-агресорки, та пояснив чому.

Раніше у німецькому ЗМІ передали слова канцлера Німеччини Олафа Шольца про удари ЗСУ по території Росії. Він заявив, що Україна не має використовувати для цього зброю, надану німцями.