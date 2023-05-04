Документи помиляються: Збройні сили України сильніші, ніж може здатися, — Блінкен

За словами Державного секретаря США, Білий дім має впевненість у тому, що майбутній контрнаступ ЗСУ обернеться успіхом. Західні країни надали Україні величезну кількість зброї, а також навчили військових ним користуватися.

Збройні сили України перебувають у набагато кращому стані, ніж може здатися. Так, секретні документи Пентагону, що втекли в мережу, не відображають реальної ситуації. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише видання The Washington Post.

Повідомляється, що Білий дім має впевненість у тому, що майбутній контрнаступ ЗСУ обернеться успіхом і Україна зможе повернути собі під контроль окуповані Росією території. Хоча зазначив, що Сила оборони, звичайно ж, мають проблеми. Ті документи, в яких йшлося про проблеми ЗСУ із забезпеченням та розміщенням – не відображають ситуації на цю мить.

"Те, де Україна могла бути місяць тому, два місяці тому, три місяці тому, не те, де вона зараз перебуває з точки зору її здатності, наприклад, вести контрнаступ і справлятися з російською агресією, що триває", — сказав Блінкен.

Також держсекретар США сказав, що західні країни надали Україні величезну кількість зброї, а також навчили військових користуватися ними.

"Росія прагнула стерти Україну з карти, ліквідувати її незалежність, включити її до складу своїх територій. Це не вдалося", — сказав він.

Блінкен зазначив, що для президента РФ Володимира Путіна війна з Україною вже виявилася провальною.

"Україна має ухвалити важливі рішення про те, куди саме вона збирається йти, як далеко вона може зайти і як вона хоче цього досягти. Але ми сповнені рішучості продовжувати підтримку", — сказав американський політик.

Блінкен сказав, що говорив з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою про виток секретних документів Пентагону після того. У цій розмові він повідомив, що Сполучені Штати "дуже шкодують про несанкціоноване розкриття цих документів" і заарештували особу, ймовірно, відповідальну за це.

Блінкен сказав, що Україна та інші країни мають вигоду з "екстраординарної інформації". Наприклад, більшість радіотехнічної розвідки України заснована на широкомасштабних американських програмах електронного спостереження.

Крім того, як повідомляється, Блінкен похвалив телефонну розмову між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Китаю Сі Цзіньпіном, яка відбулася минулого тижня.

Нагадаємо, що Зеленський відверто висловився про витік секретних документів Пентагону. За словами президента України, Білий дім не пов'язувався з ним щодо документів, що втекли в мережу. Про все він дізнався із новин.

Крім того, за словами журналістів WP, велика кількість смертей солдатів РФ в Україні говорить про те, що скоро буде ще більша бійня. За словами аналітика Роба Лі, російські війська зазнали значних втрат під час зимового наступу. Він зазначив, наскільки добре зміцнені оборонні позиції України.