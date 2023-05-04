Росіяни готують кругову оборону Маріуполя, — ГУР (відео)

За словами представника розвідки Андрія Скібіцького, у портовому місті критична ситуація, а окупанти активно відновлюють інфраструктуру, щоб можна було здійснювати підвезення боєприпасів.

Російські окупанти готуються до кругової оборони Маріуполя й інших міст на окупованих територіях. Про це в ефірі телеканалу "Київ" розповів представник ГУР МО Андрій Скібіцький.

За його словами, росіяни почали відновлювати портову та залізничну інфраструктуру міст, щоб підвозити боєприпаси своїм військам.

"Вони готуються до оборони Маріуполя й інших міст. І водночас до кругової оборони", — сказав Скібіцький.

Крім того, він зазначив, що в населених пунктах також розміщують угруповання ворожих військ. Там вони можуть зайняти оборону.

"Маріуполь — це потужна економічна зона, де можна ховати зброю, складувати боєприпаси й інше військово-технічне майно, яке необхідне для ведення бойових дій", — сказав представник ГУР.

Скібіцький зазначив, що РФ переселяє на окуповані території України населення зі своїх середньоазійських республік. Так окупанти хочуть зменшити протестний потенціал.

"Критична ситуація в багатьох містах. Той самий Маріуполь, той же Мелітополь. Усе зруйновано, фахівці у сфері медицини виїхали, а місцевому населенню потрібна робота, медичне обслуговування. І ось тут Російська Федерація завозить туди вчителів, які пропагують "російський світ", медиків", — розповів Скібіцький.

Скібіцький про ситуацію в окупованих містах (дивитися з 12:30)

Нагадаємо, що наприкінці квітня російські ЗМІ повідомили, що в РФ відправили у відставку "м'ясника Маріуполя" генерала Мізінцева. Російський офіцер очолював відділ матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ, а насамперед особисто командував штурмом Маріуполя, віддаючи накази бомбити цивільні будинки, драмтеатр і пологовий будинок.

Ще повідомлялося, що в Росії заявили про засудження бійця ЗСУ за розстріл цивільного жителя Маріуполя. Українського військового засуджено до 22 років колонії суворого режиму. Росіяни нібито встановили, що він вистрілив зі снайперської гвинтівки в мирного жителя.