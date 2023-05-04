"Пробʼє будь-який бункер": ВПС США показали найпотужнішу протибункерну бомбу GBU-57 (фото)

Сполучені Штати демонструють 12-тонний боєприпас як сигнал для потенційних ворогів про потужність американської армії. Така бомба здатна проникнути на 60 метрів під землю та знищити будь-яке укріплення.

Військово-повітряні сили США показали нові фото протибункерної бомби GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator (MOP). Видання The War Zone розказало, в чому особливість авіаснаряда.

Бомба GBU-57/B — це найпотужніший неядерний протибункерний снаряд, який має вирішальне значення для ураження добре укріплених цілей, які можуть розміщуватися в горах. Наприклад, в Ірані, Китаї, РФ або Північній Кореї. Авіабомба є керованою, тому GBU-57 знищить ціль із високою точністю.

Бомба готова для бойового використання

Фотографії масивного снаряда опублікувала авіабаза "Вайтмен", яка є базою для стелс-бомбардувальників B-2 Spirit. Наразі лише B-2 здатний оперативно використовувати MOP, хоча B-52 скидав їх під час випробувань. Також передбачається, що новітній B-21 Raider теж буде носієм GBU-57. Він зможе нести одну таку бомбу.

B-2 скидає бомбу MOP

У виданні зазначають, що ВПС США показали саме готовий до використання варіант бомби GBU-57, бо на ній нанесено діамантову картату смугу, а не одну блакитну, як це буває на навчальних снарядах. Конкретно в цьому випадку GBU-57/B має 2432 кг вибухової речовини, а загальна маса снаряда складає 12 308 кг. Водночас 2081 кг у бойовій частині — це вибуховий матеріал AFX-757. Речовину створювали в межах програми Advanced Penetrator Explosive Technology. Вибухівка схожа на паливо з пластичним наповнювачем, щоб максимізувати вихідну енергію вибуху. До того ж AFX-757 є дешевшим і безпечнішим, ніж Tritonal.

Макет, якій імітує бомбу GBU-57 на підвісі B-2

Маса вибухівки складає лише одну пʼяту від загальної ваги боєприпаса. Це повʼязано з тим, що сама бомба створена з надміцного та щільного матеріалу, який здатен проникати настільки глибоко під землю, що дозволяє знищити бункер.

Історично Штати показували свої надпотужні бомби в моменти підвищеної напруги у світі, щоб показати противнику військову потужність армії. Нинішні публікації журналісти повʼязують із напругою між США та Північною Кореєю, яка постійно погрожує ядерною зброєю. Адже GBU-57 здатна проникати на глибину 60 метрів, а далі підриватися. Такі характеристики були закладені ще на початку розробки у 2004 році, а у 2018 вона пройшла модернізацію. Однак її деталі невідомі.

Нагадаємо, у 2021 році в США випробували двотонну авіабомбу для знищення бункерів GBU-72. Це новий снаряд, який створили для бомбардування іранських бункерів.

24 квітня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що інформацію про те, що Путін сидить у бункері — це вигадки.