"Немає жодних ознак": у Сенаті США не вважають Україну причетною до атаки на Кремль

У Комітеті розвідки зазначають, що в силових відомств недостатньо інформації про цей інцидент, проте "наразі немає жодних ознак того, що його джерелом були українці".

США не бачать ознак того, що Україна причетна до удару безпілотника по Кремлю. Таку думку висловив голова Комітету розвідки Сенату США сенатор Марк Ворнер, пише CNN сьогодні, 4 травня.

Політик зазначив, що американська розвідка не має достатньої інформації про цей інцидент, але немає жодних ознак того, що його джерелом були українці.

Водночас Ворнер підкреслив, що це занадто рано говорити щось напевне.

Видання з посиланням на двох американських чиновників зазначає, що Україна приватно заявила Білому дому, що не була причетна до атаки безпілотників у Москві, яку в Росії назвали замахом на президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, 3 травня після атаки двома безпілотниками Кремля Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею про терористичний акт.

Нагадаємо, журналісти з'ясували, куди цілили безпілотники. За даними медіа, БПЛА мали завдати удару по Сенатському палацу, де розташована квартира та робочі кабінети Володимира Путіна. Також помешкання там використовує адміністрація президента Росії.

3 травня спікер Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат заявив, що нічна атака — це вистава Росії, спрямована на виправдання агресивних дій на території України.