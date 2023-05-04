Росія горить: у Ставрополі сталася пожежа на складі ПММ (відео)

За даними МНС РФ, бочки з мазутом спалахнули на заводі "Євробетон", пожежі присвоїли другий ранг небезпеки. Займання сталося на майданчику, де переробляють автомобільні шини, пишуть російські медіа.

У Ставрополі спалахнув склад пально-мастильних матеріалів, вогонь поширився на 500 квадратних метрів. Про це повідомило РИА "Новости" з посиланням на регіональний главк МНС у регіоні.

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок пожежі немає, для гасіння вогню виїхали 45 осіб та 13 одиниць техніки.

Рятувальники уточнили, що спалахнули бочки з мазутом на заводі "Євробетон" у Ставропольському краї. Російське медіа Shot пише, що пожежа сталася на майданчику з переробки автомобільних покришок.

"О 11.20 надійшло повідомлення про пожежу поблизу заводу "Євробетон" у хуторі Ташла Шпаківського муніципального округу, горять бочки з мазутом, пожежі присвоєно другий ранг", — зазначили фахівці.

О 12:50 за місцевим часом пожежу локалізували. Постраждалих та загиблих немає, у гасінні беруть участь 63 особи та 18 одиниць техніки.

Причини займання на цей час невідомі.

Нагадаємо, що вночі 4 травня у селищі Ільський Краснодарського краю Росії горіли резервуари з нафтопродуктами. А 3 травня у цьому регіоні також горіло нафтосховище у селищі Хвиля на території АТ "Таманьнефтегаз".

За версією росЗМІ, у першому випадку об'єкт атакували 4 безпілотники, а в другому — лише два.

Фокус писав про пожежу на Новошахтинському заводі нафтопродуктів у сусідній Ростовській області 4 травня. Цей завод належав Оксані Марченко, дружині звинуваченого у держзраді екснардепа України Віктора Медведчука.