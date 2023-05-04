"Це загроза": Україна не планує атаку на Придністров'я, але потрібний контроль, – Кулеба (відео)

Голова дипломатичного відомства України зазначив, що українська влада з повагою підтримає будь-який вибір Кишинева про те, як вирішувати питання з Придністров'ям.

Україна не має намірів атакувати Придністров'я, проте ситуація вимагає тримати війська на цій ділянці кордону. Про це заявив у четвер, 4 травня, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю для каналу TV8.

На думку голови МЗС, Придністров'я є питанням суверенітету та територіальної цілісності Молдови. Кулеба зазначив, що Україна з повагою ставиться до сусідніх країн, і Кишинів сам вирішуватиме, як розвивати свою країну, і як вирішуватиме питання з Придністров'ям.

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"Безумовно, Придністров'я у нас на південно-західному фланзі, це загроза, яка вимагає від нас тримати сили на цій ділянці кордону — просто для потенційного стримування та контролю за ситуацією", — наголосив голова дипломатичного відомства.

Кулеба зазначив, що незважаючи на те, що ситуація з Придністров'ям є проблемою у військовому плані, представники українського відомства з повагою приймуть вибір влади Молдови.

"Ми абсолютно поважатимемо той шлях, який обере уряд Молдови в тому, що стосується відносин з Придністров'ям і реінтеграції цього регіону", — заявив голова МЗС.

Нагадаємо, 24 березня Міністерство оборони Молдови зафіксувало роботи з ремонту та модернізації аеродрому під Тирасполем у невизнаній "Придністровській Молдавській Республіці", що могло означати, що Москва не відмовилась від плану висадити російських десант на території так званої ПМР.

Ще раніше, 1 березня, прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що Росія не піде на ескалацію в регіоні, а намагатиметься вести інформаційну війну. Він висловив думку, що Кремль не має достатнього ресурсу, щоб вторгнутися до Молдови військовим шляхом.