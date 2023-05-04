Китай відреагував на "атаку дронів" на Кремль: хоче відіграти конструктивну роль

В МЗС Китаю наголосили, що відправлять свого представника до України, як і планувалося раніше. Війну з Росією Китай продовжує називати "українською кризою".

На тлі повідомлень про атаку безпілотників на Кремль, в якому Росія звинуватила Київ, Пекін закликав обидві сторони конфлікту уникати подальшої ескалації. Про це йдеться у заяві прессекретарки Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, яку цитує RTHK.

"Позиція Китаю щодо "української кризи" є послідовною та чіткою, всі сторони повинні уникати дій, які можуть загострити ситуацію", — сказала чиновниця.

На питання, чи вплине цей інцидент на плани Пекіна відправити спецпредставника до України, дипломатка відповіла, що "інформацію про поїздку спецпредставника у справах Євразії до України й інших країн опублікують своєчасно".

"Китайська сторона продовжить працювати разом із міжнародною спільнотою, щоб відіграти конструктивну роль для політичного вирішення "української кризи", — додала вона.

Росія звинуватила Київ в "атаці дронів" на Кремль

3 травня у Кремлі повідомили, що Україна вночі спробувала за допомогою двох безпілотників завдати удару по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Апарати було виведено з ладу. Ніхто не постраждав.

"Два безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль. Унаслідок вжитих військовими та спеціальними службами своєчасних дій із застосуванням систем радіолокаційної боротьби апарати були виведені з ладу. Внаслідок їх падіння та розльоту осколків на території Кремля постраждалих і матеріальних збитків немає", — йдеться у повідомленні.

Окремо було зазначено, що російська сторона залишає за собою право застосувати заходи у відповідь. Відбудеться це нібито "там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне", заявили представники Путіна.

Телефонна розмова Володимира Зеленського та Сі Цзіньпіна

Телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським і китайським лідером Сі Цзіньпіном відбулася 26 квітня. Пекін і Київ обмінялися думками щодо того, як у майбутньому мають розвиватися китайсько-українські відносини. Зокрема йшлося про війну в Україні, яку в Китаї заведено називати "кризою".

Сі Цзіньпін після розмови заявив, що взаємна повага до суверенітету є основою китайсько-українських відносин й обидві сторони мають дотримуватися довгострокової перспективи та плану розвитку відносин.

"Незалежно від того, як змінюється міжнародна обстановка, Китай готовий працювати з українською стороною для просування взаємовигідного співробітництва між двома країнами", — сказав Сі Цзіньпін.

Нагадаємо, 2 травня посол США у Китаї Ніколас Бернс заявив, що США хочуть, щоб Піднебесна вплинула на рішення Москви про закінчення війни в Україні. На думку американського дипломата, КНР має чинити тиск на Кремль для виведення військ із території України та припинення обстрілів українських міст.

Цього ж дня Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко висловила свою думку про те, чому Китай уперше підтримав резолюцію ООН, в якій Росія названа агресором. За її словами, Китай не зрадив і не "кинув Росію в ООН".