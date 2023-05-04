Невідомі тіла: на Миколаївщині знайшли останки людей, які померли під час окупації (фото)

З метою встановлення осіб загиблих українців правоохоронці відправили неопізнані тіла до Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи.

На деокупованій території Миколаївської області у місті Снігурівка, правоохоронці виявили місце поховання людей, які загинули в період російської окупації. Про це 4 травня повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"При процесуальному керівництві Миколаївської обласної прокуратури продовжуються слідчо-оперативні заходи щодо виявлення та документування військових злочинів, скоєних представниками збройних сил Росії, на території Миколаївської області" — зазначає відомство.

Так, за інформацією Офісу генпрокурора, у місті Снігурівка Баштанського району виявили тіла 63-річної жінки та 42-річного чоловіка, а також останки тіл невідомих загиблих українців.

"Знайдені тіла направили до Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи для дослідження. Слідчі встановлюють обставини, свідків та очевидців злочину", — повідомляє відомство.

У прокуратурі зазначили, що досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) триває.

Нагадаємо, у травні 2022 року супутникові знімки зафіксували зростання і розширення територій братських могил навколо окупованого військами РФ Маріуполя.

Наприкінці квітня минулого року українські правоохоронці знайшли нове масове поховання на території Київської області, до якого російські військові помістили тіла 900 осіб.