Залишився котлован: окупанти стерли з лиця землі Будинок із годинником у Маріуполі (відео)

"Будинок з годинником" був збудований у Маріуполі в 50-х роках минулого століття. У 2022 році на початку російсько-української війни сильно постраждав від обстрілів та пожеж.

Російські окупанти повністю знищили в Маріуполі один із його символів — Будинок із годинником Арнаутова. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі у четвер, 4 травня.

"Будинок з годинником перетворений на котлован. Без історії. Без поваги. Натомість купа бурятів, тувинців та інших "маленьких і корінних народів Росії" забезпечена роботою. Прибирати трупи людей і будинків у Маріуполі після російського визволення", — написав Андрющенко.

Він уточнив, що унікальну пам'ятку архітектури російські окупанти знищили під приводом реконструкції.

На відеокадрах, опублікованих посадовцем, видно, що на місці зруйнованого будинку працює велика техніка. Бульдозер згрібає будівельне сміття в одну велику купу, а екскаватор за допомогою ковша підіймає його на поверхню.

Будинок з годинником у Маріуполі: чим він був унікальний та знаменитий

Будинок був збудований у 50-х роках минулого століття і розташовувався на проспекті Миру. Виконаний у стилі так званої "сталінської архітектури”.

Годинникова вежа знаходилася на розі будівлі, на її верхніх поверхах розташовувалась майстерня художника Віктора Арнаутова; після його смерті деякий час у майстерні періодично займалися ще кілька художників, які працювали у жанрі монументального живопису.

У 2021 році розпочалася реставрація, під час якої планувалося провести ремонт фасаду будівлі, що виходить на проспекти Металургів та Миру.

У 2022 році під час боїв за Маріуполь Будинок із годинником сильно постраждав. А 2023 року окупанти повністю знесли будівлю.

Нагадаємо, 29 квітня президент України Володимир Зеленський показав, як змінився Маріуполь після обстрілу. Політик оцінив нові знімки Маріуполя та нагадав: раніше у ньому жили майже 500 тисяч людей. Президент також звернув увагу, що сьогодні у місті практично не залишилося вцілілих будівель.

А 24 квітня міськрада Маріуполя показала нові світлини міста і як він виглядає зараз. На знімках зафіксовано пошкоджені будівлі та житлові будинки, серед яких досі їздять цивільні автомобілі.