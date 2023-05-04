У Словаччині хочуть зібрати понад 1 млн євро та купити танк Т-72М1 для України

Збір грошей організувала родина місцевих підприємців, які мають ательє в Братиславі. Так вони вирішили показати свою відданість нашій країні.

Ініціатива "Подарунок для України" хоче зібрати у Словаччині 1,2 млн євро та купити танк Т-72М1 для ЗСУ. Про це повідомляє місцеве видання Denník N.

На офіційному сайті ініціативи можна побачити, що на момент публікації вдалося зібрати майже 31 тисячі євро на купівлю бойової машини для нашої армії.

Видання зазначає, що збір коштів на допомогу українським воїнам започаткувала родина Муцьк, яка займається пошиттям чоловічих костюмів у Братиславі.

Збір стартував 1 травня, загальну суму буде передано оборонній компанії, а потім танк передадуть Силам оборони України. Транспортуванням бойової машини займатиметься посольство України у Словаччині. Її планується передати у вересні цього року.

"Настав час для Словаччини зробити великий жест, щоб показати, що вона на боці України", – сказав Ніколас Муцьк, який є представником родини власників ательє.

Нагадаємо, 7 квітня міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що російські інженери могли пошкодити двигуни словацьких МІГ-29, які передають Україні. За його словами, 2022 року літаки отримали пошкодження в місцях, до яких мали доступ виключно російські техніки. Проте поліція не спромоглася встановити злочинність дій персоналу.

31 березня Ярослав Надь повідомив, що Словаччина підвищить виробничі потужності для постачання 155-мм снарядів в Україну. Вже реалізуються заходи, які допоможуть збільшити кількість оборонної продукції у п'ять разів.