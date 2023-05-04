Омбудсмен розповів, скільки мирних жителів України перебуває у російському полоні

За словами Дмитра Лубінця, комунікація із російською стороною ведеться щодня. Проте після звільнення окупованих територій кількість випадків тільки збільшиться.

На сьогодні у полоні Російської Федерації може перебувати щонайменше 20 тисяч цивільних українців. Найімовірніше, ця цифра значно більша. Про це заявив український омбудсмен Дмитро Лубінець під час пресконференції, передає "Укрінформ" 4 травня.

За його словами, ці дані базуються на підставі особистих звернень родичів до уповноваженого Верховної Ради. Вони давали свідчення про те, що їхніх рідних та близьких незаконно утримували російські окупанти.

"За нашими приблизними оцінками РФ зараз утримує понад 20 тис. цивільних заручників", — йдеться в повідомленні.

Цифра набагато більша, як зазначив далі Дмитро Лубінець, бо частина українців, які зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях України, не завжди мають змогу звернутися до омбудсмена. "Влада" розцінює такий крок як шпигунство.

Однак переговори з російськими представниками про те, щоб повернути наших людей на батьківщину ведуться регулярно. Але більше подробиць озвучувати не можна.

"Після того, як ми повернемо всі українські території, ця цифра буде набагато більшою. Комунікація є. Це те, що я можу зараз публічно сказати", — додав Дмитро Лубінець.

Найчастіше комунікація відбувається із російським уповноваженим з прав людини Тетяною Москальковою через співробітників офісів омбудсменів.

Нагадаємо, 30 квітня Дмитро Лубінець закликав українців на непідконтрольних територіях брати паспорти РФ для того, щоб урятувати собі життя. Крім того, це чи не єдина можливість залишитись вдома, а не бути депортованим.