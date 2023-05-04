Щоб не було черг: в Україні хочуть знизити граничний призовний вік із 27 до 25 років

У відомстві зазначають, що тривале перебування призовників на військовому обліку призводить до додаткових фінансових витрат та збільшення черг для проходження медкомісії.

У Міністерстві оборони України пропонують змінити законодавство та зменшити граничний призовний вік із 27 до 25 років. Про це у четвер, 4 травня, повідомили у пресслужбі оборонного відомства.

"Дані зміни продиктовані тим, що під час дії правового режиму воєнного стану відсутня потреба перебування громадян на військовому обліку призовників до 27 років", — йдеться у пресрелізі.

Так, у Міноборони вважають, що необхідність щорічного прибуття чоловіків віком до 27 років до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки призводить до додаткових фінансових витрат, черг та збільшення навантаження на медичних працівників. Проте заклик 27-річних чоловіків на строкову військову службу під час воєнного стану не здійснюється.

Крім того, тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов'язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації.

Нагадаємо, 4 травня ЗМІ розповіли, чи можуть повторно видати повістку, якщо людина вже стоїть на обліку. Вручення повістки передбачає вимогу прибути у військкомат і стати на військовий облік, однак якщо людина вже стоїть на обліку, то до неї не повинно бути додаткових питань.

Також нагадаємо, 2 травня в Україні продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Положення набудуть чинності 20 травня і триватимуть ще 90 днів.