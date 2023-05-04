У Криму біля аеродрому Бельбек пролунали вибухи (відео)

Спочатку окупаційна влада пояснила гучні звуки у місті "профілактичними роботами", але пізніше визнала атаку БПЛА.

4 травня в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Представник окупаційної влади Михайло Развожаєв повідомив у соцмережах, що вони пов’язані з тренуваннями систем протиповітряної оборони.

"Гучні звуки в центрі міста — це профілактична робота в межах ППДО (протипідводно-диверсійної оборони — ред.) та тренування наших систем ППО", — написав він.

Однак пізніше Развожаєв заявив, що сталася "чергова атака на Севастополь". За його словами, окупанти збили безпілотник поблизу летовища у місті.

"Близько 19:00 силами ППО знищено БПЛА у районі аеродрому Бельбек", — повідомив Развожаєв.

Ворожий посадовець завірив, що об’єкти не постраждали й "ситуація під контролем".

Нагадаємо, 3 травня лунали вибухи в окупованій Феодосії. У російському медіа розповіли, що у бік морського нафтового термінала летів БПЛА. Окупанти підтвердили, що ППО збила два ударних безпілотники.

Раніше, 2 травня, вибухи чули у Севастополі. Місцеві повідомляли про щонайменше чотири вибухи. Михайло Развожаєв також пояснив їх тренуваннями ППО та роботою протипідводно-диверсійної оборони.

1 травня вибухи лунали в окупованій Євпаторії та селищі Заозерне. Представник окупаційної влади Сергій Аксьонов заявив, що ППО збила БПЛА над західною частиною Криму.