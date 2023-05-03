Над окупованою Феодосією ворожа ППО збила ударні безпілотники: деталі (відео)

У соцмережах передають, що один з БПЛА летів у напрямку морського нафтового термінала. Окупаційна влада повідомила про знищення двох безпілотників.

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3 травня у Феодосії в окупованому Криму пролунали вибухи. На півострові спрацювала система протиповітряної оборони, були збиті безпілотники. Кадри знищення БПЛА опублікували у телеграм-каналі Mash.

"Система ППО спрацювала у Феодосії над морем. Повідомляється про знищення безпілотника. За нашою інформацією, він летів у бік морського нафтового термінала", — написали автори контенту.

Журналісти ForPost поговорили з очевидцем збиття БПЛА. Він розповів, що приблизно о 18:20 почув "жахливий гуркіт".

"Ми саме йшли вулицею, аж присіли — так було гучно. А потім побачили слід у небі. Але зараз все спокійно", — сказав місцевий мешканець.

Робота ППО у Феодосії: коментарі окупантів

Інформацію про роботу ППО в Криму підтвердив у соцмережах колабораціоніст та представник окупаційної влади Сергій Аксьонов. Він закликав місцевих зберігати спокій.

"На південному сході Криму успішно відпрацювали сили ППО. Пошкоджень та постраждалих немає", — повідомив Аксьонов.

Його "радник" Олег Крючков додав, що над півостровом збили два ударних безпілотники, та закликав місцевих не знімати роботу ППО.

Нагадаємо, 2 травня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що вибухи в окупованому Севастополі — це сигнал окупантам про необхідність залишити територію Криму.

Також 2 травня у ЗМІ оприлюднили знімки з супутника севастопольської бухти, де підірвали резервуари з нафтою. На фото видно, що вони обгоріли.