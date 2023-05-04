В Росії глушать систему GPS після атаки БПЛА на Кремль (фото)

У Москві росіяни стикнулися з навігаційними збоями — у разі місцеперебування в певних районах пристрої показують інші локації. У поліції розповіли, що така ситуація спостерігатиметься впродовж підготовки до параду.

4 травня у Москві помітили збої в навігації. У телеграм-каналі Baza написали, що GPS глушать спеціально.

З посиланням на джерела в поліції автори контенту повідомили, що зміна локації GPS в столиці Росії буде активована на час підготовки параду до Дня перемоги.

"Навігатори можуть працювати зі збоями — тобто ви можете стояти на Тверській, а ваша локація на картах буде в районі Внуково", — попередили в медіа.

Збій у навігаціях в Москві Фото: Baza

Журналісти "РБК" взяли коментар щодо збоїв у представника компанії "Яндекс". Він розповів, що GPS впливає на усі сервіси — від навігаційних додатків до фітнес-браслетів.

У "Яндекс" пояснили, що сигнал з супутника не декодують безпосередньо програми з визначенням геопозиції. За словами співрозмовника ЗМІ, вони вже отримують готову хибну інформацію від пристрою.

Нагадаємо, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков звинуватив Вашингтон у нічній атаці 3 травня БПЛА на Кремль. Він заявив, що ЗСУ нібито виконують завдання, поставлені США.

4 травня Дмитро Пєсков розповів, що удар безпілотників по Кремлю не вплине на графік проведення параду. На ньому буде присутній Володимир Путін.

Раніше, 3 травня, у Держдумі РФ запропонували сформувати ескадрилью орлів-перехоплювачів дронів у Кремлі. Депутат Олексій Журавльов підкреслив, що росіянам "треба подумати про захист важливих об'єктів інфраструктури".