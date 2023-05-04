"Київ уже виконує": РФ звинуватила Вашингтон в нічній атаці безпілотників на Кремль

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ЗСУ виконують завдання американців. США, за даними Москви, нібито обирають "цілі" та засоби для ударів. Україна заперечує свою причетність до атаки.

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За нібито атакою України на Кремль вночі 3 травня стоять США. Про це 4 травня заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передали в "РИА Новости".

"Спроби від цього відхреститися і в Києві, і у Вашингтоні — вони, звичайно, сміховинні абсолютно. Ми добре знаємо, що рішення про такі дії та про такі теракти приймаються не у Києві, а саме у Вашингтоні. А Київ уже виконує те, що йому кажуть робити", — сказав речник.

Пєсков переконаний, що "цілі" визначають американці. ЗСУ нібито, за даними Кремля, лише виконують завдання. Посадовець країни-агресорки підкреслив, що вирішальний голос у визначенні засобів для удару також нібито належить США.

Прессекретар розповів, що російські спецслужби нібито отримали інформацію про участь американців в атаці на Кремль. Він вважає, що в США мають це усвідомлювати й розуміти, "наскільки небезпечною є така безпосередня участь у конфлікті".

Пєсков зазначив, що можливі "різні" варіанти відповіді Росії на удар, однак це будуть продумані та зважені кроки в інтересах РФ.

Україна заперечує причетність до атаки БПЛА на Кремль

3 травня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що удар безпілотників у Москві може бути черговою провокацією РФ.

"Там прапор видно на тому відео, він навіть не похитнувся. І жодних наслідків від цього немає", — зауважив військовий.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк написав 3 травня, що нічна атака БПЛА може свідчити про роботу місцевого підпілля.

"Як відомо, дрони можна купити у будь-якому військторгу", — підкреслив він.

Посадовець заявив, що країна агресорка може демонструвати диверсії в Криму та удари по Кремлю перед терактом.

"Росія явно готує масштабний терористичний акт", — зазначив Подоляк.

Речник президента Сергій Никифоров назвав атаку безпілотників у РФ "нагнітанням ситуації перед 9 травня".

На звинувачення в скоєнні замаху на Володимира Путіна відреагував і Володимир Зеленський. Він завірив, що Україна не атакувала Москву та російського президента. Лідер пояснив, що українці не мають достатньо зброї навіть для захисту власних територій.

"У нього немає перемог. На полі бою друга армія світу програла. Вони не спроможні окупувати Україну. Вони отримали відсіч від нас. Тепер йому треба хоч якось мотивувати цих людей, щоб вони йшли вперед", — сказав Зеленський про мотиви звинувачень України в ударі.

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія написав, що атака на Кремль могла бути здійснена на замовлення російських олігархів, яких торкнулись західні санкції.

"Це перша колективна гра "клубу ображених". Сподіваюся – не остання", — підкреслив він.

Нагадаємо, також 4 травня речник Дмитро Пєсков повідомив, що атака безпілотників не вплине на проведення параду у Москві. За словами Пєскова, на ньому виступатиме Володимир Путін.

Також 4 травня у Центрі національного спротиву розповіли про створення Росією на окупованих територіях "журналістських товариств" для ілюзії існування там місцевих медіа.