У небі над Києвом збили БПЛА "Байрактар", — Повітряні сили ЗСУ

За словами військових, безпілотник втратив керування. Тому, аби не наражати на небезпеку жителів столиці, його вирішили збити за допомогою мобільних вогневих груп.

Збитий увечері 4 травня у небі над Києвом безпілотник виявився українським БПЛА Bayraktar TB2. Про це у четвер, 4 травня, повідомили у пресцентрі Командування Повітряних сил ЗСУ.

Як розповіли військові, під час планового польоту безпілотник втратив керування. У Збройних силах вважали, що неконтрольований політ БПЛА в небі над Києвом міг призвести до небажаних наслідків, тому вирішили збити його за допомогою розрахунків мобільних вогневих груп.

"Ціль знищено! Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються. Ймовірно, йдеться про технічну несправність, причини встановлюються", — сказано у повідомленні ПС ЗСУ.

Зазначається, що внаслідок розльоту уламків хтось не постраждав.

У небі над Києвом збили БПЛА

Раніше повідомлялося, що 4 травня в небі над Києвом сили протиповітряної оборони збили безпілотник, після чого в мережі відразу почали публікувати відповідне відео.

Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, внаслідок падіння уламків у столиці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

Нагадаємо, вранці 4 травня у КМВА заявили, що внаслідок нічної атаки уламки дронів, збитих силами протиповітряної оборони над Києвом, впали у трьох районах міста. Також надійшла інформація про пошкоджені автомобілі та дорожнє покриття.