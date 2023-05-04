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Воєнний фокус

У небі над Києвом збили БПЛА "Байрактар", — Повітряні сили ЗСУ

Фото: ukrinform | За даними ПС ЗСУ, безпілотник втратив управління, тому його вирішили збити.

За словами військових, безпілотник втратив керування. Тому, аби не наражати на небезпеку жителів столиці, його вирішили збити за допомогою мобільних вогневих груп.

Збитий увечері 4 травня у небі над Києвом безпілотник виявився українським БПЛА Bayraktar TB2. Про це у четвер, 4 травня, повідомили у пресцентрі Командування Повітряних сил ЗСУ.

Як розповіли військові, під час планового польоту безпілотник втратив керування. У Збройних силах вважали, що неконтрольований політ БПЛА в небі над Києвом міг призвести до небажаних наслідків, тому вирішили збити його за допомогою розрахунків мобільних вогневих груп.

"Ціль знищено! Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються. Ймовірно, йдеться про технічну несправність, причини встановлюються", — сказано у повідомленні ПС ЗСУ.

Зазначається, що внаслідок розльоту уламків хтось не постраждав.

У небі над Києвом збили БПЛА

Раніше повідомлялося, що 4 травня в небі над Києвом сили протиповітряної оборони збили безпілотник, після чого в мережі відразу почали публікувати відповідне відео.

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Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, внаслідок падіння уламків у столиці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

Нагадаємо, вранці 4 травня у КМВА заявили, що внаслідок нічної атаки уламки дронів, збитих силами протиповітряної оборони над Києвом, впали у трьох районах міста. Також надійшла інформація про пошкоджені автомобілі та дорожнє покриття.