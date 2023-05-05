"Стає вкрай небезпечно": мешканців Костянтинівки на Донеччині закликали терміново евакуюватися

Останніми днями російські окупанти обстрілюють місто з усіх наявних видів зброї, що призводить до загибелі місцевих жителів, наголошують правоохоронці.

У Костянтинівці на Донеччині почастішали ворожі обстріли. Через це поліція Донецької області вкотре звернулася до місцевих жителів із закликом евакуюватися.

"У Костянтинівці стає вкрай небезпечно, треба евакуюватись. За цю добу 18 населених пунктів Донецької області зазнали російських обстрілів. Є загиблі та поранені люди. Нас обстрілюють з усіх наявних видів озброєння", — зазначила начальниця відділу комунікації поліції Донеччини Олександра Гаврилко.

За її словами, необхідно прискорити евакуацію з прифронтових міст Донеччини. Для обстрілів ворог використовує авіацію, безпілотники, ракети та артилерію.

"Найкритичніша гуманітарна ситуація в Бахмуті, Авдіївці, Вугледарі, Мар'їнці, Красногорівці. Росіяни постійно обстрілюють Костянтинівку, там стає вкрай небезпечно для цивільного населення. Необхідно прискорити евакуацію звідти", — наголосила Гаврилко.

За повідомленням поліції Донеччини, за останню добу від ворожих ударів постраждав 21 населений пункт. Руйнувань зазнали 66 цивільних об’єктів: 40 житлових будинків, корпуси навчального закладу, дитячі садки, завод, фермерське господарство, міст. Пошкоджено газову трубу, водопровід, лінію електропередач, складське приміщення, господарську споруду, цивільні та службові автомобілі.

Повідомляється про одного загиблого і трьох поранених.

ЗСУ значними зусиллями вдається утримувати трасу Костянтинівка-Бахмут у районі Івановського". Становище змінюється кожні 10-15 хвилин, противник здійснює спроби "зайти в міські бої", оскільки усвідомлює те, що Іванівське взяти він не здужає.

Раніше начальник об'єднаного центру Сил оборони на Таврійському напрямку Сергій Телятицький заявив, що через регулярні обстріли ЗС РФ з Авдіївки хочуть евакуювати все громадянське населення.