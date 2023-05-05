"Зализати рани": Пригожин анонсував вихід найманців ПВК "Вагнер" із Бахмута (відео)

За словами "кухаря Путіна", рада командирів окупаційного формування ухвалила рішення утримувати позиції і продовжувати наступ на місто до 10 травня 2023 року, щоб "День перемоги зустріти блиском російської зброї".

Після нічної істерики 5 травня на тлі трупів вбитих Силами оборони України "вагнерівців" у Бахмуті, які нібито загинули через відсутність боєприпасів, очільник ПВК Євген Пригожин почав шантажувати Міноборони РФ, що виведе своїх найманців з міста. Відповідне відео він виклав в мережі.

На відміну від попереднього відео, Пригожин трохи заспокоївся, вбрався в однострій, каску і бронежилет, вишикував на фоні позад себе ще живих "вагнерівців" і звернувся з промовою до командування ЗС РФ.

"Офіційно звертаюся до Верховного головнокомандувача, начальника Генштабу, Міністра оборони та народу Росії. Заявляю від імені бійців ПВК "Вагнер", від імені командування ПВК "Вагнер", що 10 травня 2023 року ми змушені передати позиції у населеному пункті Бахмут підрозділам Міністерства оборони та вивести залишки ПВК "Вагнер" до тилових таборів, щоб зализати рани", — сказав він.

Пригожин заявив, що через відсутність боєприпасів виводить вояків приватної кампанії, бо тут вони "приречені на безглузду загибель".

За його словами, рада командирів ПВК "Вагнер" ухвалила рішення утримувати позиції і продовжувати наступ на Бахмут до 10 травня 2023 року, "щоб святе для росіян свято – 9 травня, День перемоги – зустріти блиском російської зброї".

Після того, як ПВК "Вагнер" "залиже рани", Пригожин обіцяє знову повернути її на фронт.

Нагадаємо, що вранці 5 травня очільник ПВК "Вагнер" оприлюднив відео з ліквідованими у Бахмуті російськими окупантами і істеричним тоном звинуватив у їхній гибелі міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Нагадаємо, що звільнений "м'ясник Маріуполя" Мізинцев став замкомандиром ПВК "Вагнер".