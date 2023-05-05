Лавров назвав Зеленського "маріонеткою Заходу" після атаки БПЛА на Кремль (відео)

За словами голови російського МЗС, Москва ніколи не відмовлялася від врегулювання проблем, які створює США, "накачуючи" зброєю Україну. Але це питання не можна вирішити "заморожуванням" лінії зіткнення на Донбасі.

Росія не очікує від України нових провокацій за прикладом атаки на Кремль, оскільки ширше розуміє геополітичний характер того, що відбувається. Про це у п'ятницю, 5 травня, заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров на прес-конференції після засідання міністрів закордонних справ країн ШОС (Шанхайської організації співробітництва — ред.), повідомляє російське агентство ТАСС.

"Що стосується теракту над Кремлем і власне над резиденцією голови держави, наші оцінки були викладені. І всі мої співрозмовники, з якими ми вчора спілкувалися, висловлювали своє засудження. Зокрема, Пакистан прямо засудив ці терористичні акти і висловив надію на якнайшвидше встановлення істини та визначення винних", — зазначив Лавров.

За його словами, щодо ситуації в Україні, він не очікує якихось інцидентів, якихось нових провокацій, оскільки Зеленський та його команда роблять все і в медійному просторі, і у своїх практичних кроках, щоб будь-яка країна, що поважає себе, не хотіла з ними спілкуватися. .

"Це справді так, і ми розуміємо, що усвідомлення цього зріє. Тим не менш, ми ніколи не відмовлялися від того, щоб врегулювати проблеми, що виникли в результаті дій США та їх сателітів щодо накачування України зброєю для протистояння Росії. Ми бачимо зростаюче розуміння того, що ці проблеми не можна узгодити лише упершись у лінію зіткнення на Донбасі. Як дехто хоче "заморозити" цю лінію і почати думати, як бути далі", — підкреслив голова МЗС РФ.

Лавров зазначив, що всі розуміють геополітичний характер того, що відбувається, і всі розуміють, що без вирішення головної геополітичної проблеми, яка полягає у прагненні Заходу "зберегти свою гегемонію і диктувати всім і вся свою волю" жодних криз ні в Україні, ні в якихось інших частинах світу вирішити неможливо.

Нагадаємо, 3 травня у мережі з'явився ролик, на якому видно, що над однією з будівель на Червоній площі в Москві здіймається дим. Російська Федерація назвала винною в інциденті стороною Україну, яка нібито намагалася атакувати будівлю Кремля двома БПЛА.

4 травня, представники Білого дому заявили, що президенту Росії Володимиру Путіну не потрібні нові причини для того, щоб продовжувати вбивати невинних українців, оскільки того ж дня Росія цинічно обстріляла цивільні об'єкти та мирних жителів Херсона.