Група окупантів підірвалася у Маріуполі під час розмінування "Азовсталі", — радник мера

Внаслідок інциденту, за словами Петра Андрющенка, четверо людей отримали різні поранення, двоє з яких перебувають у критичному стані.

У тимчасово захопленому місті Маріуполь Донецької області окупанти проводили розмінування заводу "Азовсталь", внаслідок чого ворожі сапери підірвалися на міні. Про це 4 травня повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Азовсталь". Розмінування. Чотири російсько-донецькі сапери у лікарні", — написав Андрющенко.

За його словами, двоє з постраждалих перебувають у критичному стані.

"Через тяжкий стан постраждалих, а також глобальний колапс медичної системи в місті та відсутності банку крові на території Маріуполя та в Донецьку є ймовірність, що ми з ними попрощаємося назавжди", — доповнив Андрющенко.

Радник мера зазначив, що група ворожих саперів підірвалася на міні 4 травня, а потужний вибух було чути у кількох районах окупованого міста.

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, коли Україна деокупує Маріуполь. За його словами, це станеться вже цього року.

Також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що ЗС РФ мінують окуповане місто. Місцеві жителі повідомляють, що окупанти посилили перевірку документів і телефонів у населення, а російські військові почали прискорено встановлювати міни на підступах до мостів.