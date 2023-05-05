Генштаб ЗСУ показав ЗРК IRIS-T на бойовому чергуванні (фото)

Зенітний ракетний комплекс ППО та ПРО середнього радіусу IRIS-T SLM має здатність знищувати практично всі цілі на відстані до 40 км.

Зенітний ракетний комплекс IRIS-T виконує завдання на бойовому чергуванні. Подробиці 5 травня повідомили в пресслужбі Генерального штабу Збройних сил України.

У відомстві показати фотографії роботи екіпажів відповідно техніки. У дописі не повідомили, які саме підрозділи отримали відповідні системи німецького виробництва.

"ЗРК IRIS-T на бойовому чергуванні. Разом переможемо! Слава Україні!" — зазначили у відомстві.

Характеристики ЗРК IRIS-T

Зенітний ракетний комплекс ППО та ПРО середнього радіусу дії ЗРК IRIS-T розробили фахівці німецької компанії Diehl Defence. Завдання системи — знищення літаків, гелікоптерів, крилатих ракет, а також безпілотних літальних апаратів. Розробку сучасних систем фахівці з Німеччини завершили у 2014 році.

Комплекс озброєний 4-ма ракетами IRIS-T. Ефективна зона роботи по цілі становить до 25 км за висотою і до 40 км за відстанню. Координати GPS і через канал передачі даних із ракетою надають екіпажу для цілевказання. Тривимірна РЛС АФАР CEAFAR виробництва CEA Technologies — основний сенсор. Ця РЛС виконує функції пошуку цілей навколо, а також наводить зенітні керовані ракети. За потреби військовослужбовці також можуть використати оптико-електронну станцію.

Нагадаємо, Микола Олещук, командувач Повітряних сил Збройних сил України, 4 травня розповів, що з жовтня 2022 року дивізіон ЗРК IRIS-T ліквідував понад 60 повітряних цілей в українському небі. Екіпажі повідомили, що були здивовані, наскільки успішно техніка здатна знищувати ворожі повітряні об'єкти. Після розгортання зенітно-ракетного комплексу оператори, які всі є офіцерами, перебувають у безпечному місці, а бойова одиниця виконує завдання зі знищення повітряних російських цілей, що намагаються порушити повітряний простір України.