Знищив понад 60 повітряних цілей: командувач ПС ЗСУ показав роботу ЗРК IRIS-T (фото, відео)

Після розгортання зенітно-ракетного комплексу екіпаж перебуває у безпечному місці, а бойова машина виконує завдання щодо знищення повітряних об'єктів, які запускає Росія.

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З жовтня 2022 року дивізіон ЗРК IRIS-T знищив понад 60 повітряних цілей в українському небі. Про це у Telegram повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

Українські захисники розповіли, що ця сучасна техніка успішно виконує завдання та ефективно знищує цілі. Усі оператори IRIS-T є офіцерами. Після розгортання зенітно-ракетного комплексу екіпаж перебуває у безпечному місці, а бойова одиниця виконує завдання щодо знищення повітряних об'єктів, які запускає Росія.

"Пам’ятаєте маємо уже другий! Дякую німецьким партнерам! Разом – до перемоги!", – повідомив Микола Олещук у Telegram.

Усі були враженні від першого застосування техніки. Захисники були дуже здивовані, адже комплекс швидко збив усі цілі.

"Жодна ворожа повітряна ціль не доходить до свого призначення", – пояснив боєць на псевдо "Кум".

Дивізіон ЗРК IRIS-T знищив понад 60 повітряних цілей в українському небі Дивізіон ЗРК IRIS-T знищив понад 60 повітряних цілей в українському небі Дивізіон ЗРК IRIS-T знищив понад 60 повітряних цілей в українському небі Дивізіон ЗРК IRIS-T знищив понад 60 повітряних цілей в українському небі Дивізіон ЗРК IRIS-T знищив понад 60 повітряних цілей в українському небі

Нагадаємо, 30 квітня Німеччина підтвердила передачу Україні другої системи ППО Iris-T. Бундесвер передав українським військовим ще вісім вантажівок Zetros і дві вантажівки 8x6 із вісьмома розкатними контейнерами. Уся техніка передана безпосередньо від виробників. До складу системи входить потужна пускова установка, що уражає ціль ракетами в межах 40 км, радіолокаційна станція з дальністю огляду 250 км і мобільний штаб управління. Її називають універсальни озброєнням.

Також 21 квітня Микола Олещук повідомив, що фактично українські Сили оборони, хоч і не у великій кількості, але вже мають на озброєнні західні зенітні системи NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T та інші. Олещук зазначив, що фактично українська армія, хоч і не у великій кількості, але вже має на озброєнні західні зенітні системи, такі як NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard та інші. Він наголосив, що Повітряним Силам потрібні літаки F-16, тоді вітчизняна ППО повністю перейде на сучасні стандарти.