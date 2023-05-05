"Більше однієї ракети на годину": з початку травня РФ завдала по Україні 145 авіаударів, — Держдеп

За словами спікера Держдепартаменту США Веданта Пателя, з розрахунку на кількість годин на добу, російські війська випускали по Україні більше однієї ракети, бомби або дрона на годину чотири дні поспіль. Загинуло понад сто громадян, зокрема п'ятеро дітей.

У перші дні травня Росія завдали по Україні 145 ударів ракетами, бомбами чи дронами. Іншими словами, це більше одного снаряда на годину. Про це повідомив речник Держдепартаменту США Ведант Патель, прес-конференція транслювалася в Twitter.

З 1 травня було 145 авіаударів по Україні, заявив Патель. З розрахунку на кількість годин на добу, виходить більше однієї ракети, бомби або дрона на годину протягом чотирьох днів поспіль, пояснив він.

Представник Держдепу уточнив, що, хоча Україна добре застосовує протиповітряну оборону, все ж таки "боягузливі атаки Росії тільки за останні три дні завдали травм і вбили більше сотні невинних громадян, у тому числі мінімум п'ятьох дітей".

"США ніколи не закриватимуть очі на те, що відбувається в Україні та жорстокі російські атаки на цивільну інфраструктуру", — повідомив спікер, додавши, що напередодні було анонсовано новий пакет військової допомоги Україні на 300 млн доларів. З урахуванням цих коштів, з 24 лютого минулого року Україна отримала військову та іншу допомогу вже на 35,8 млрд. доларів.

"Ми продовжимо допомагати Україні захиститися від російської агресії", — запевнив представник Держдепу. Він також віддав належне "надзвичайній мужності Збройних сил і громадян України", які протистоять російським окупантам.

Нагадаємо, що влада Данії та Німеччини анонсувала постачання в Україну 80 танків Leopard 1, які, за повідомленнями Міноборони Данії, вже в червні будуть на озброєнні танкових бригад ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що Генштаб ЗСУ показав ЗРК IRIS-T на бойовому чергуванні.