Rheinmetall обіцяє виробляти до 600 тисяч снарядів на рік для України, – ЗМІ

У Європейському Союзі вважають, що у зв'язку з високою інтенсивністю боїв ЗСУ можуть залишитися без боєприпасів у війні з Росією.

Оборонна компанія Rheinmetall має намір виробляти 600 тисяч снарядів на рік, які постачатимуться Україні. Про це йдеться у заяві керівника корпорації Арміна Паппергера, інформує видання Handelsblatt.

Ініціатива передбачає надання снарядів, оскільки Україна нібито у зв'язку з інтенсивними боями може залишитися без великої кількості боєприпасів.

Паппергер зустрівся з комісаром ЄС із промисловості Тьєррі Бретоном. Єврокомісар вирушив на завод Rheinmetall в Унтерлюсі, щоб обговорити подальшу підтримку України. Згодом Паппергер зробив й відповідну заяву щодо постачання Україні великої кількості боєприпасів.

Бретон наголосив на важливості постачати Україні мільйон артилерійських снарядів на рік. З його слів, варто пришвидшити допомогу Україні для підвищення рівня захисту від російських атак.

"Ця мета має бути досягнута швидко. Через інтенсивні бої Україна ризикує залишитися без боєприпасів", — сказав Бретон.

Видання зазначає, що варіанти допомоги західних країн-партнерів обмежені, оскільки значна частина боєприпасів та озброєння були передані Україні. Від імені Комісії ЄС Бретон має шукати варіанти усунення цієї прогалини. Поповнення виявляється складним, оскільки західні збройні компанії скоротили свої виробничі потужності після закінчення холодної війни. Щоб відновити партитет, Єврокомісія виділяє 500 мільйонів євро. Стільки ж має надійти від країн ЄС, тож загальна сума субсидій становить один мільярд євро.

Нагадаємо, 3 травня у Раді ЄС заявили, що Європейські країни-союзниці України погодили єдиний механізм закупівлі снарядів для українських військових. Держави європейської спільноти вже зараз передадуть українським військовим боєприпаси зі своїх складів на один мільярд євро. ЄС також має намір ще один мільярд євро надати на подальші закупівлі необхідні боєприпаси та озброєння для України.