Зниження призовного віку в Україні: Кабмін схвалив законопроєкт

У Міноборони України зазначили, що прибуття чоловіків віком до 27 років до ТЦК та СП супроводжується чергами та створює зайве навантаження на медперсонал.

У п'ятницю, 5 травня, Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу". Про це написав постійний представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

Документ передбачає зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку через внесення змін до статей 15, 18, 18-1, 37 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу".

Раніше, 4 травня, таку ініціативу озвучили у пресслужбі Міністерства оборони України. У відомстві заявили, що прибуття чоловіків віком до 27 років до ТЦК та СП супроводжується чергами, фінансовими витратами, а також створює зайве навантаження на медичних працівників.

"Ці зміни продиктовані тим, що під час дії правового режиму воєнного стану відсутня потреба перебування громадян на військовому обліку призовників до 27 років", — зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, що згідно із заявою адвокатки Наталії Чирочки від 5 травня, під військовий призов під час воєнного часу не підпадають чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти.

Ми також писали про те, що 4 травня адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак пояснив, що якщо людина призовного віку, яка вже стоїть на військовому обліку, тимчасово перебуває в іншій області, вона не повинна ставати на облік у тому районі чи регіоні, де вона знаходиться у відрядженні чи проїздом.