Думав, що в глибокому тилу: Рєзніков розповів, як ЗСУ взяли в полон російського генерала

Через те, що підлеглі вчасно не поінформували воєначальника про ситуацію в регіоні, він поїхав у місця, які українські військові вже встигли деокупувати.

Генерал ЗС РФ через страх підлеглих перед керівництвом, що стоїть вище, потрапив у полон до українських військових. Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Дмитру Комарову, яке вийшло на екрани 5 травня.

"Російські військові щонайменше два дні не доповідають своєму керівництву про втрачені території, щоб їм не прилетіло", — розповів Резніков.

Через це в окупантів багато проблем, оскільки вони дезінформовані та не володіють повною мірою необхідною інформацією.

Як ілюстрацію до свого коментаря міністр оборони України навів випадок із генералом ЗС РФ, якого українські військові взяли в полон під час осіннього контрнаступу у 2022 році.

Російський генерал, який відповідає за логістику, був упевнений, що українські військові стоять за кілька десятків кілометрів від його місцеперебування. Також військовий думав, що він з колоною автомобілів їде вже глибоким тилом. А лінія фронту розташована від нього за 60 кілометрів.

Тому генерал ЗС РФ був шокований, коли його колону пригальмували бійці ЗСУ та здався в полон.

Нагадаємо, у вересні 2022 року ЗМІ писали про те, що чиновники в Росії стали більше пити через війну в Україні. Держслужбовці заливають стрес через труднощі від військового вторгнення РФ та ударів західних санкцій. Масштаби пияцтва вже турбують Володимира Путіна.

Крім того, у березні 2022 року розслідувачі Bellingcat дійшли висновку, що президент Росії Володимир Путін не володіє точною інформацією про те, що зараз відбувається на лінії фронту. За словами розслідувача Христа Грозєва, президент РФ перебуває в інформаційному вакуумі, а найближче оточення Путіна навіть не знало про плани російського лідера напасти на Україну.