Контрнаступ ЗСУ все вирішить: колишній посол назвав головну проблему допомоги США Україні

За словами колишнього посла США в Україні Джона Гербста, у Білому домі чудово розуміють, що перемога РФ у війні з Україною буде справжньою катастрофою для світової безпеки.

Найбільша проблема американської підтримки України полягає в тому, що вона є недостатньо суттєвою. Про це заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст виданню Newsweek.

За його словами, американським політикам необхідно частіше говорити про те, що Вашингтон підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно. На додаток, потрібно відправляти Україні більше зброї. Тоді контрнаступ ВСУ міг би бути успішнішим за найоптимістичніші прогнози.

"Але адміністрація (президента США Джо Байдена, — ред.) була налякана ядерними загрозами Путіна, які затримали постачання деяких систем, необхідних Україні, щоб, по суті, гарантувати контрнаступ для звільнення території до кінця цього року", — сказав Гербст.

Він зазначив, що у кулуарах деякі західні політики продовжують розмірковувати про те, що контрнаступ України є визначальним чинником у майбутніх постачаннях. Попри це, Хербст упевнений, що Захід і США зокрема підтримуватимуть Україну незалежно від того, яких успіхів досягнуть ЗСУ в результаті майбутнього контрнаступу.

"Навіть у тому малоймовірному випадку, якщо українці не зможуть звільнити значні ділянки території цього року, використовуючи вже отриману підтримку, це все одно нічого не змінить у стратегічній реальності, згідно з якою перемога України відповідає національним інтересам. Сполучених Штатів та їхніх партнерів", — відзначив Гербст.

За його словами, у Білому домі чудово розуміють, що перемога РФ у війні з Україною буде справжньою катастрофою для світової безпеки.

Хербст сподівається на позитивний результат майбутнього контрнаступу України, навіть якщо він не означатиме остаточного припинення бойових дій.

Нагадаємо, що глава Міноборони України Резніков розповів, як ЗСУ взяли в полон російського генерала. Через те, що підлеглі вчасно не поінформували воєначальника про ситуацію в регіоні, він поїхав у місця, які українські військові вже встигли деокупувати.

Також повідомляється, що в Міноборони РФ заявили, що США вербували українських фахівців зі зброї масової поразки. Представник російського Міноборони Ігор Кирилов сказав, що нібито в американському Міненерго обіцяли Україні допомогти у відновленні науково-дослідних програм "подвійного значення".