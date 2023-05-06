"Починаємо розуміти їхню тактику": офіцер 3-ї штурмової бригади "Азов" про оборону Бахмута

Попри перевагу російських окупантах в силах та засобах "азовцям" вдалося стабілізувати фронт та робити свої наступальні дії, каже командир 2 штурмового батальйону Дмитро Кухарчук.

Бійцям 3-ї окремої штурмової бригади "Азов" стало простіше воювати попри втому, бо військові почали розуміти тактику окупантів. Про це 6 травня заявив командир другого штурмового батальйону бригади Дмитро Кухарчук в коментарі для "Дзеркала тижня".

Підрозділи 3-ї штурмової бригади "Азов" перекинули в Бахмут на початку січня. Бійцям з 2 штурмового батальйону вдалося стабілізувати лінію оборони, а також завдати нищівних втрат російським загарбникам. За словами Кухарчука, за місяці бойових дій по його відчуттю воювати стало простіше.

"Але це не через те, що ворог почав менше тиснути, а через те, що ми почали розуміти їхню тактику. Це зовсім не та тактика, яка написана в "статуті" збройних сил Росії – вони діють інакше", — пояснює офіцер.

Він також додав, що його бійці вчаться на російських помилках, тому на деяких напрямах українські військові проводять свої контрнаступальні заходи. Все за умов того, що окупанти мають перевагу у військах та засобах.

Також Кухарчук пояснив, що найважче підрозділу воювалось в січні, коли бійці тільки прибули у Бахмут. Російські розвідники знають, коли в ЗСУ проходить ротація, тому один підрозділ може бути виснажений боями, а інший тільки прибути й не повністю розуміти, що відбувається.

Нагадаємо, 5 травня заммінстра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові фіксують тільки стягування російських військ на Бахмутському напрямку.

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що 10 травня вони передадуть свої позиції у Бахмуті кадирівським бійцям "Ахмат".