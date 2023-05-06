Витік даних Пентагону: в NYT розкрили нові дані про льотчика Джека Тейшейру

Американський військовий не сприймав себе як агента-викривача, скоріше він ділився інформацією з друзями заради визнання. І чим більше вірили його словами, тим зухвалішими даними він ділився, пишуть журналісти.

Військовослужбовець Національної гвардії ВПС США Джек Тейшера, який причетний до великого витоку секретних документів Пентагону, цікавився зброєю, теоріями змов і масовами розстрілами. Про це повідомляє The New York Times.

Автори видання отримали понад 9500 повідомлень Тейшейри з Discord-сервера, де він спілкувався з іншими людьми. Співробітник 102-го розвідувального підрозділу ВПС Нацгвардії США зациклювався на тому, що йому потрібно доводити всім свою правоту.

Після аналізу листування журналісти дізнались, що Тейшейра вірив, що США:

створюють в українських лабораторіях біологічну та хімічну зброю;

створюють Ісламську державу разом із Туреччиною та Ізраїлем заради дестабілізації на Близькому Сході;

організовують масові розстріли за допомогою психічно хворих дітей.

Думки Джека Тейшейри щодо масшутінгів у Штатах

Повідомлення військового дозволяють заповнити плями, які повʼязані з його мотивацією. Тому у виданні припускають, що Тейшейра радше сприймав себе як автора інсайдерського інформ-бюлетеня для своїх друзів в інтернеті, ніж агента-викривача державних таємниць США.

Ідеологічно військового складно віднести до "правих" чи "лівих". У виданні кажуть, що він звинувачував республіканців у розвʼязанні 20 воєн. А також критикував президентів-демократів і республіканців за контроль над зброєю.

Кімната Джека Тейшейри

У судовій справі є світлини кімнати Джека Тейшейри, з яких видно, що льотчик цікавиться зброєю. Також він писав у чаті, що має 16 одиниць стрілецької зброї. Тейшейра явно захоплювався масшутінгами, а часом і розпитував про те, як можна розстріляли людей із автівки в публічному місці. Один із членів Discord-серверу сказав на умовах анонімності, що він не впевнений, що військовий дійсно планував щось вкоїти. А автори додають, що пілот міг просто глибоко захоплюватися зброєю та шутерами.

Зброя Джека Тейшейри

"Я вважаю, що аналіз масових розстрілів — це круто. І весело", — написав він 5 вересня 2022 року під час бесіди про схожість стрільців в Увальде, Техасі та Баффало.

Зливи Тейшейри щодо України та російського вторгнення

Ще до початку повномасштабного вторгнення Джек Тейшейра публікував дані розвідки про накопичення російських сил на кордоні з Україною. Тоді ці повідомлення були прохолодно прийняті учасниками групи.

У день вторгнення РФ 24 лютого 2022 року Тейшера опублікував дані щодо початку війни. Однак його звинуватили в тому, що інформація стара та її можна було знайти навіть у твіттері.

"У мене трохи більше, ніж інформація з відкритих джерел. Переваги перебування в підрозділі розвідки ВПС США", — написав льотчик 26 лютого.

Отримавши схвалення від друзів, 27 лютого він розповів про висадку російського десанту під Маріуполем. Інформацію він отримав від "свого розвідника". Зі зростанням авторитетності серед друзів Тейшейра робив усе сміливіші дописи: детально розповідав про українські удари по складах ЗС РФ, висвітлював втрати сторін на війні, а також рішення Туреччини не надсилати Україні ЗРК С-400, які були закуплені в РФ.

Водночас Тейшейра усвідомлював, що може отримати серйозне покарання за свої дії. Бо в березні 2022 року в нього спитали, чи є документи секретними та чи може він їх видавати назагал. Льотчик заявив, що так.

"Якщо я захочу потрапити у вʼязницю до кінця свого життя, то так", — відповів Джек Тейшейра.

Нагадаємо, 14 квітня Фокус розбирався, що відомо про льотчика Джека Тейшейру, який влаштував злив секретних даних Пентагону.

13 квітня в США заарештували підозрюваного Тейшейру у власному будинку в Массачусетсі.