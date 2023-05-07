Спробують втягнути Білорусь: ГУР попередило про провокації Росії на 9 травня

Кремль, за словами представника військової розвідки Андрія Юсова, неодноразово вибирав символічні дати для здійснення провокацій та диверсій, жертвами яких можуть стати громадянські.

9 травня російські спецслужби можуть готувати провокації. Про це у неділю, 7 травня, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у ефірі національного телемарафону.

У ГУР зазначають, що Кремль неодноразово обирали символічні дати для здійснення провокацій.

"Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації і не виключено, що і зараз ми з цим стикнемось. У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня", — зазначив. представник ГУР.

За словами Юсова, росіяни можуть направити провокації проти Білорусі. У ГУР вважають, що така російська "операція під фальшивим прапором" може мати на меті втягнути білоруську армію у війну проти України.

"Ніхто ані в Україні, ані в решті світу в подібні вистави вже не повірить. Хоча це не означає, що провокацій не буде", — підсумував Юсов.

Нагадаємо, 5 травня Білорусь запровадила тимчасовий прикордонний контроль на кордоні з Російською Федерацією. Місцеві Telegram-канали повідомляли про багатокілометрові черги, які вишиковуються на швидку руку поставлених вагончиків КПП.

Також нагадаємо, 3 травня російські пропагандисти звинуватили Київ у "перекиданні" тисячі військових на Одещину для підготовки "провокації" проти Придністров'я. На думку росЗМІ, "провокацію та атаки" у напрямку Тирасполя варто чекати з 9 по 15 травня нібито для відволікання російських військ.