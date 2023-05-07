Планували підірвати А-50: ФСБ повідомила про затримання нових "диверсантів ГУР"

Українська розвідка, за даними відомства країни-агресора, готувала теракти із застосуванням ударних безпілотників на аеродромі в Іванівській областi. Цiллю "диверсантів ГУР" були літаки радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Російські ФСБ та МВС повідомили про те, що їм вдалося уникнути нібито спроби диверсії на аеродромі в Іванівській області. Про це 7 травня повідомляють росЗМІ, цитуючи пресреліз Федеральної служби безпеки.

За їхньою інформацією, українська розвідка планувала диверсію із застосуванням ударних безпілотників у Іванівській області. Зокрема йдеться про місцевий аеродром.

"Федеральною службою безпеки спільно з міністерством внутрішніх справ Російської Федерації припинено спробу вчинення диверсійно-терористичного акту, який планувався управлінням розвідки міністерства оборони України, на військовому аеродромі "Північний" в Іванівській області із застосуванням дронів, начинених вибухівкою", — йдеться в повідомленні.

Метою диверсії, як зазначають росіяни, могли бути літаки радіолокаційного виявлення та управління А-50. Під час оперативно-розшукових заходів було виявлено цілу групу людей, яка нібито підкорялася співробітникам спецслужб України.

"Саморобнi вибухові пристрої для здійснення диверсії планувалося доставити з території України легкомоторним літаком "Аеропракт-А 32" з населеного пункту Блистова Чернігівської області", — додається в повідомленні.

Затримали підозрюваних після посадки у Тульській області в момент передачі засобів ураження. Російські спецслужби продовжують заходи щодо розшуку всіх членів ДРГ.

Українська сторона ніяк не коментувала російськi звинувачення на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 26 лютого в мережі з'явилася інформація, що в районі аеродрому в "Мачулищах" пролунало кілька вибухів, внаслідок яких було пошкоджено російський літак А-50.

28 лютого в мережі опублікували перший супутниковий знімок аеродрому "Мачулищі" після вибуху. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє, що радіолокаційний літак А-50 після пригоди переставили. Його звичне місце розміщення пусте.