Переодягаються у цивільних: мер Мелітополя розповів про масову втечу росіян (відео)

Загарбники, за словами Івана Федорова, вже почали вивозити із Мелітополя дороге обладнання. На тлі можливого відступу у місті закрилася російська мережа супермаркетів "Мера".

Напередодні контрнаступу ЗСУ російські військові намагаються виїхати із Запорізької області під виглядом цивільних. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону у неділю, 7 травня.

За його словами, російські військові намагаються залишити окуповану територію під виглядом цивільних, яким дозволено евакуацію.

"Є такі військові, які намагаються втікати з тимчасово окупованих територій. Так, наші жителі повідомляють про нерідкі випадки, коли російські військові перевдягаються в цивільне", — сказав Федоров.

Такі прийоми бійців ЗС РФ спровокували посилення контролю цивільних, які бажають виїхати на підконтрольну ЗСУ територію. Наразі окупанти перевіряють усіх пасажирів автомобілів, які зупиняються на блокпостах.

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Мер Мелітополя наголосив, що Росія відправляє дедалі більше своїх найманців саме на Запорізький напрямок.

Однак у Мелітополі, попри це, окупанти вже готуються до втечі. Зокрема, російські військові розікрали майно виправної колонії, "Укртелекому" та адміністративних будівель, в яких знаходилася комендатура загарбників.

Крім того, у Бердянську та Мелітополі закрилися російські продуктові магазини "Мера".

Нагадаємо, 5 травня мер Мелітополя повідомив про те, що російські окупанти тікають із міста. Іван Федоров розповів, що росіяни палять документи та вивозять вкрадене майно з окупованих територій України. "Паспортний стіл" РФ у місті, за його словами, більше не працює.

Також 28 квітня мелітопольський мер розповів, що окупанти почали відбирати у місцевих рибалок човни. Чиновник жартував, що росіяни вирішили "плисти" від контрнаступу ЗСУ.