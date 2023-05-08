Проблеми субординації: РФ не може вести скоординовану оборону, – ISW (фото)

На думку американських аналітиків, голова Чечні Кадиров допоміг власнику ПВК "Вагнер" отримати боєприпаси, щоб вислужитися перед Путіним та підняти своє становище у Кремлі.

Оголошені плани засновника російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та голови Чеченської Республіки Рамзана Кадирова обмінятися своїми підрозділами в районі Бахмута Донецької області могли бути шантажем, щоб змусити Міністерство оборони Росії відновити розподіл артилерії серед "вагнерівців". Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті, опублікованому 7 травня.

Так, 6 травня Кадиров опублікував листа, в якому просив президента Росії Володимира Путіна наказати міністру оборони Росії Сергію Шойгу та директору Росгвардії Віктору Золотову санкціонувати перекидання чеченських підрозділів "Ахмат" з "інших напрямків" для заняття позицій ПВК "Вагнер" на бахмутському напрямку.

Лист Кадирова Путіну Фото: Соцмережі

"Лист Кадирова Путіну було направлено в обхід російської системи командування, і виведення чеченських сил з інших частин театру військових дій, ймовірно, становило ризик для російських оборонних ліній, ризик, на який Герасимов і Шойгу, або Путін, схоже, не хотіли йти", — йдеться у звіті.

На думку аналітиків, відхід підрозділів "Ахмата" з лінії Сватове-Кремінна та Запорізької області міг би підірвати оборонні приготування Росії перед запланованим українським контрнаступом.

Міністр оборони Сергій Шойгу та головнокомандувач Валерій Герасимов, можливо, вирішили виділити боєприпаси "вагнерівцям" за вказівкою президента Володимира Путіна. Аналітики вважають, що успішні спільні зусилля Кадирова та Пригожина щодо шантажу свідчать про те, що Герасимов насправді не контролює всіх російських сил в Україні, попри те, що є номінальним командувачем театру військових дій.

"Герасимов, ймовірно, намагався взяти на себе контроль над усіма російськими нерегулярними силами взимку 2023 року, але зазнав невдачі в цьому починанні ще до того, як навесні втратив прихильність Путіна", — сказано в повідомленні ISW.

Навіщо Кадиров допоміг Пригожину

Аналітики вважають, що мотивація Кадирова в цьому випадку полягала в тому, щоб відновити своє становище у колі влади у Кремлі. Кадиров втратив прихильність, мабуть, тому, що його сили грали обмежену роль в активних бойових діях в Україні протягом пізньої осені 2022 року та зими 2023 року.

"Путін принизив Кадирова під час їхньої зустрічі 13 березня, коли Кадиров помітно нервував, доповідаючи про роль чеченських бійців в Україні. Кадиров, ймовірно, сприйняв погрози Пригожина вивести війська з Бахмута як можливість підкреслити ефективність своїх сил на тлі невдач Герасимова та Шойгу перемог під час зимово-весняного настання", — йдеться у звіті.

У ISW вважають, що очевидна необхідність Герасимова домовлятися з підлеглими командирами та здатність цих командирів нав'язувати йому свою волю свідчить, що проблеми субординації значно впливають на здатність російських військових проводити узгоджені операції у масштабах всього театру військових дій.

"Посада спільного командувача театром військових дій у принципі повинна дозволяти Герасимову командувати будь-яким російським підрозділом або командувачем сухопутних військ в Україні, навіть тими, хто відповідає за іррегулярні формування, такі як "Вагнер" та "Ахмат". Однак Пригожин і Кадиров, схоже, можуть приймати здебільшого незалежні рішення щодо своїх сил", — додали аналітики.

Аналітики вважають, що ці події ставлять під сумнів здатність Росії координувати послідовну оборонну кампанію у масштабах усього театру воєнних дій.

"Російське військове командування, схоже, дедалі більше делегує відповідальність за різні ділянки фронту в Україні різним російським командирам, тоді як влада командувача театру воєнних дій продовжує слабшати", — сказано у звіті.

Погіршення здатності Герасимова контролювати своїх командирів, на думку експертів, ще більше обмежить здатність російських військових проводити узгоджені операції із різними зонами відповідальності.

Нестача боєприпасів у "вагнерівців" у Бахмуті

5 травня Євген Пригожин поскаржився на критичну нестачу боєприпасів у ПВК "Вагнер". Він показав трупи безлічі бійців, які загинули за добу, 4 травня, і вилаявся на адресу керівництва ЗС РФ: міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Невдовзі Євген Пригожин анонсував вихід ПВК "Вагнер" із Бахмута 10 травня через дефіцит озброєння. Він заявив, що найманці планують передати позиції регулярним частинам ЗС РФ. Того ж дня Рамзан Кадиров запропонував замінити ПВК "Вагнер" у Бахмуті загоном "Ахмат". За його словами, чеченські бойовики готові зайняти місто протягом кількох годин.

6 травня голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його підрозділи передадуть позиції у Бахмуті загону "Ахмат" із Чечні. Він попросив Кадирова якнайшвидше відправити своїх бійців, поки ПВК "Вагнер" остаточно не вичерпала свій бойовий потенціал.

Наступного дня, 7 травня, Пригожин заявив, що у Міноборони Росії пообіцяли найманцям ПВК "Вагнер" надати боєприпаси. Примітно, що Міноборони РФ надало також генерала Сергія Суровікіна як посередника між найманцями та відомством, а також дозволило діяти на Бахмуті на власний розсуд.