РФ вербує мігрантів з Середньої Азії на війну в Україні, – британська розвідка

Російські вербувальники в мечетях та центрах імміграції пропонують високі зарплати, а також швидке отримання громадянства РФ. Однак у розвідці також повідомляють про високі втрати окупантів на фронті.

В мечетях та центрах імміграції російські вербувальники намагаються завербувати мігрантів з Середньої Азії для війни проти України. Про це повідомляється у звіті британської розвідки 8 травня.

В офісах персонал, який знає таджицьку та узбецьку мови, регулярно намагається вербувати мігрантів на війну, стверджують у розвідці. Процес відбувається не тільки в імміграційних центрах, але і в мечетях.

За даними радіо "Вільна Європа", рекрутери пропонують мігрантам 2390 доларів тільки за реєстрацію та зарплату до 4160 доларів. Окрім цього таким "добровольцям" обіцяють отримання російського паспорта. Замість 5 років громадянство можна буде отримати за період від 6 місяців до року.

Звіт британської розвідки, 8 травня

Деякі трудові мігранти погоджуються на умови та реєструються в новобранці. У британській розвідці зазначають, що ймовірно, новобранців будуть відправляти на фронт в Україну, де надзвичайно високий рівень втрат. Це є частиною плану Міноборони РФ — завербувати 400 тисяч "добровольців" воювати в Україні.

Російська влада найімовірніше хоче відкласти будь-яку нову відкриту мобілізацію, щоб мінімізувати "внутрішні інакомислення", резюмують в Міноборони Великобританії.

Нагадаємо, 21 квітня ЗМІ писали, що у РФ викрали та відправили на війну в Україну студента з Казахстану. 22-річного чоловіка завербували в ПВК "Вагнер".

13 квітня ЗМІ повідомляли, що у РФ готують нову хвилю мобілізації через великі втрати найманців у Бахмуті та невдалі спроби штурмувати Вугледар.