У РФ анонсували модернізацію штурмовика Су-25: літак отримає нове озброєння

Держкорпорація "Ростех" планує покращити озброєння штурмовика Су-25 на основі здобутого досвіду війни в Україні.

Російська державна корпорація "Ростех" планує допрацювати штурмовик Су-25 під нові засоби ураження. Про це повідомляє ТАСС.

Досвід війни проти України спонукав РФ до модернізації Су-25. Штурмовик отримає нові засоби ураження, заявив замгенерального директора державної корпорації Володимир Артяков. За його словами штурмова авіація постійно показує свою ефективність на полі битви. Роботи будуть базуватись на Су-25СМ3, бо він може вести стрільбу високоточною зброєю.

"Ми продовжимо покращувати цю машину з урахуванням досвіду застосування в "зоні СВО", зокрема її доопрацювання під нові засоби ураження", — заявив Артяков.

Су-25М3 — це радянський/російський штурмовик, який використовують для підтримки піхоти на полі битви. Як пишуть пропагандисти, основні модернізації ПКС РФ це: Су-25СМ, Су-25СМ3 та Су-25УБ. Останній створено для навчання.

В основному російська авіація використовувала Су-25 для завдавання ударів з кабрування. Для цього ніс літака підіймають, щоб збільшити дальність ураження ракетою, однак від цього страждає точність. Останнім часом штурмовики отримали крилаті авіабомби, які є новою загрозою на полі бою.

Нагадаємо, 1 травня українські Повітряні сили показали американські некеровані ракети Zuni, які попри свій рік кращі за радянські аналоги.

19 квітня в ДПСУ розповіли про бахмутського мисливця за літаками РФ. Боєць збив два літаки: Су-24 та Су-25.