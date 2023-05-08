Розносять повістки та відправляють на медкомісію: у Маріуполі почалася мобілізація до ЗС РФ (фото)

За словами радника мера Петра Андрющенка, зараз повістки до військкомату отримують чоловіки-бюджетники, які оформили собі російські документи.

У Маріуполі, який зараз перебуває під контролем ЗС РФ, окупаційна адміністрація оголосила мобілізацію. За словами радника мера міста Петра Андрющенка, який написав про це 8 травня у своєму телеграм-каналі, першу партію чоловіків уже відправили на медогляд.

"Військкомат вже відправив першу партію чоловіків-бюджетників на проходження військової комісії у межах мобілізації", — написав Андрющенко.

Маріупольці проходять медичну комісію у Лікарні інтенсивної терапії.

Також радник мера Маріуполя опублікував у своєму телеграм-каналі документ — направлення на медичну комісію. Воно видане так званим Військовим комісаріатом міста Маріуполя та Маріупольського району, що підпорядковується Міністерству оборони РФ.

Направлення підписано так званим військовим комісаром Маріуполя О. Яструбом у середу, 3 травня. Як можна побачити в документі, чоловік, який отримав його, прямує на медкомісію з діагнозом "міопія".

Маріупольцям, які отримали російські паспорти, почали розносити повістки у військкомат Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Нагадаємо, 7 травня стало відомо, кому з українців не вручать повістку у військкомат. За словами адвоката, чоловікам, яким виповнилося 27 років, можна не чекати повістки у військовий комісаріат.

Дещо раніше, 23 лютого радник голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про те, що мешканців Маріуполя шляхом шантажу просять відмовитися від українського паспорта. У місті, за словами урядовця, неможливо влаштуватися на роботу без паспорта країни-агресора. Росіяни погрожують мешканцям залишити їх без виплат та пенсій, якщо вони не відмовляться від українського громадянства.