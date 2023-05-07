Мобілізація в Україні: кому з українців не вручать повістку у військкомат

Насамперед чоловікам не варто вестись на провокації та ввічливо поводитися зі співробітниками ТЦК, які намагаються вручити повістку. За словами адвоката Ростислава Кравця, військовозобов'язані мають знати свої права, щоб не потрапити у неприємності.

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Адвокат розповів, якій категорії українців не варто боятися масового вручення повісток через загальну мобілізацію. Про це Ростислав Кравець розповів у своєму YouTube-каналі 5 травня.

За його словами, насамперед потрібно поводитися ввічливо з тими, хто потенційно може вручити вам повістку і не вестись на різні провокації. Також кожен військовозобов'язаний повинен знати свої права, щоб не потрапити в незручну ситуацію з неприємними наслідками.

"Якщо ви не досягли 27 років, вам взагалі переживати нема за що. І взагалі влаштовувати якісь там бійки, розбирання доводити нічого. Хочуть вручити повістку — будь ласка, нехай вручають", — каже Ростислав Кравець.

Якщо людина починає ухилятися від вручення повістки, і це вже доведено багатьма випадками, як зазначає адвокат, проти українця можуть скласти протоколи та оштрафувати. Його пізніше можна оскаржити у суді.

При цьому тут є важливий нюанс — оскаржити це рішення в суді можуть лише люди до 27 років, які не служили в армії, оскільки термінову службу в Україні на період воєнного стану скасовано.

Цю категорію можуть мобілізувати лише за їхньою згодою — добровільно. При цьому Ростислав Кравець додав, що територіальні центри комплектування не можуть затримувати людей — це право є виключно у Нацполіції.

"Якщо вони хочуть — будь ласка, нехай порушують кримінальну справу, викликають поліцію, яка складе протокол, що вас викрали спочатку, а потім уже складатиме протокол щодо того, що ви щось там не хочете робити", — заявив Ростислав Кравець.

Нагадаємо, 25 квітня повідомлялося, що у Дніпрі стався конфлікт між співробітниками ТЦК та власницею елітного клубу. За її словами, якщо у закладі вручатимуть повістки, тоді вона втратить усіх клієнтів.