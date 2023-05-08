"Музейні експонати" можуть бути корисними: CNN про перекидання РФ в Україну танків Т-54

Всього було випущено понад 100 тисяч танків Т-55, їх масово експортували із СРСР. А тепер принаймні частину з них розконсервують для війни проти України. На думку аналітиків, це також є актом відчаю.

В РФ почали перекидати на фронт танки Т-54/Т-55, які є ще старішими, ніж Т-62. Однак вони можуть теж виявитись ефективними. Про це повідомляє CNN.

Вперше танки Т-55 (на Заході не розділяють Т-54 та Т-55 та називають обидва Т-55) вперше взята на озброєння Червоної армії в 1948 році. Це був першим основним бойовим танком СРСР без розділення на легкий, середній чи важкий. Т-55 виявився простим і дуже масовим танком, бо за час серійного виробництва виготовили понад 100 000 танків. Його досі використовують деякі країни Африки та Близького Сходу. У той час, коли Т-55 почали виводити з озброєння в СРСР їх було майже 28 тисяч, їх законсервували, а не утилізували.

Нині на складі в Арсенієвому на Далекому Сході РФ видно, що Т-55 почали виводити зі зберігання. Колишній морпіх США т старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Сполучених Штатів Роб Лі каже, що причина розконсервації Т-55 — втрати танків на полі бою та не здатність виробляти машини в достатній кількості.

"Деякі з цих машин, ймовірно, спочатку будуть використовуватися в тиловій частині. Отже, не обов’язково, що танки підуть вперед, скоріше вони будуть вести вогонь на велику відстань", — заявив Лі.

Т-55 можуть прикопати на позиції, щоб вести статичну оборону. До того ж через свій вік Т-55 не має складної електроніки та техніки, тому армія РФ зможе їх швидко засвоїти. Нині ЗС РФ складаються переважно з мобілізованих, зазначають у виданні.

Росія окопалася в очікуванні українського наступу, тому "музейні експонати" по типу Т-55 можуть допомогти їм вести оборону. На думку Лі, успіх України залежатиме від здатності знаходити слабкі місця в лініях оборони ЗС РФ. Разом з тим дослідник Тревор Тейлор заявив, що Т-55 є актом відчаю РФ.

Нагадаємо, 23 березня ЗМІ писали, що Т-55 у лавах ЗС РФ може підвищити оборонні можливості окупантів на полі бою.

22 березня аналітики СІТ показали ешелон танків Т-55 виробництва 1946 року.