Путін навмисно зіштовхнув Міноборони РФ з Пригожиним: у WP назвали ціль диктатора

За інформацією журналістів, Кремль дозволив власнику ПВК "Вагнер" виступати з критикою чиновників. Це допоможе Путіну вести стратегію поділу політичної території та створювати видимість опозиції.

У Росії триває реальний внутрішній конфлікт між вищими керівниками військового відомства. Йдеться про суперництво між міністром оборони Сергієм Шойгу та власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Міністерство оборони РФ розробляло план для дискредитації ватажка терористичної ПВК "Вагнер". Про це повідомило видання The Washington Post.

Журналісти посилаються на конфіденційні документи, отримані з Пентагону та опубліковані у мережі. Вказується, що представники військового відомства не бажали публічно виступати проти Пригожина, тому вирішили вести кампанію щодо його дискредитації через проміжних осіб.

"Офіційні особи спочатку наголосили, що якщо Міноборони збирається протидіяти публічним заявам Пригожина, то вони мають знайти союзників із рівним статусом для боротьби з Пригожиним, а не робити це самі", — йдеться у документах.

За твердженням джерела, Пригожин намагався переконати Путіна продовжити вербування ув'язнених для включення їх до лав ПВК "Вагнер", а також навчати щойно мобілізованих та активно шукати іноземних найманців, особливо з Афганістану.

У злитих документах говориться, що Путін наказав Пригожину самому займатися вирішенням цих питань щодо Міноборони, фактично вступивши у бік своїх генералів.

За оцінками аналітиків, Кремль свідомо дозволяв Пригожину критикувати чиновників, оскільки це відповідало стратегії Путіна щодо поділу політичної території та бойового поля в Україні на окремі конкуруючі групи, щоб жодна з них не стала надто сильною.

Видання цитує старшого наукового співробітника Інституту досліджень зовнішньої політики у Філадельфії Роба Лі, який вважає, що Пригожин не завжди являв проблему для Кремля.

"Путін любить використовувати конкуруючі угруповання як спосіб збереження влади, але це дуже шкідливо у військовій операції", — пояснив аналітик.

Нагадаємо, 5 травня Євген Пригожин поскаржився на критичну нестачу боєприпасів у ПВК "Вагнер". Він показав трупи безлічі бійців, які загинули всього за добу, 4 травня, і вилаявся на адресу керівництва ЗС РФ: міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Василя Герасимова.

Того ж дня Рамзан Кадиров запропонував замінити ПВК "Вагнер" у Бахмуті загоном "Ахмат". За його словами, чеченські бойовики готові зайняти місто протягом кількох годин.

Після Євген Пригожин заявив, що в Міноборони Росії пообіцяли найманцям ПВК "Вагнер" надати боєприпаси. З цієї причини "вагнерівці" залишились у Бахмуті.