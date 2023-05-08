Гра в очікування: шведський генерал оцінив дії протиборчих сторін в Україні

На думку генерала Карла Енгельбректсона, війна в Україні затягнулася через низку об'єктивних причин. Серед них гідна підготовка ЗСУ до оборони та особливості клімату.

Ситуація, що склалася на українських фронтах, свідчить про те, що одна з протиборчих сторін перейшла до оборони, а інша готується до наступу. Проте коли йдеться про завоювання конкретних позицій і Сили оборони, і ЗС РФ не досягають значних результатів, а російсько-українська все більше нагадує "гру в очікування", в якій українська сторона поки що нарощує сили. Про це розповів командувач сухопутних військ Швеції генерал Карл Енгельбректсон в інтерв'ю виданню Breaking Defense.

Співрозмовник шведського генерала поставив питання про причини затягування військових дій в Україні та зменшення активності на фронтах. На думку командувача, існує низка об'єктивних факторів, внаслідок яких ситуація склалася саме так, як вона виглядає на сьогодні.

По-перше, вважає Енгельбректсон, українські збройні сили показали, що мають сильну оборону — їхні позиції ґрунтовно були підготовлені, а бійці добре знають місцевість.

По-друге, особливості клімату в Україні, які потрібно враховувати під час бойових дій на суші, де стан доріг має велике значення.

"Або вам потрібна зима і замерзла земля, або вам потрібна весна чи літо, щоб мати твердішу, сухішу землю", — сказав генерал.

Щодо перспективи контрнаступу ЗСУ, то шведський воєначальник не став докладно його коментувати, зазначивши лише те, що українські сили поки що нарощують потенціал і готуються до його реалізації.

Щодо військової допомоги Швеції Енгельбректсон сказав, що політичне керівництво країни зберігає в цьому питанні баланс. З одного боку, Швеція нарощує чисельність власної армії, з іншого — Стокгольм розуміє необхідність підтримувати Київ як у матеріальному плані, так і в плані якості підготовки. Тому, щоб зберегти цей баланс, Швеція може ухвалити новий оборонний законопроєкт не у 2025 році, як планувалося до початку російсько-української війни, а на рік раніше.

"Нам треба підтримувати Україну, як матеріально, так і, звичайно, якісною підготовкою. Тобто це гальмує наше власне зростання. Тому у військово-стратегічних порадах — і до них прислухаються на політичному рівні — завжди йдеться про те, що нам потрібно збалансувати нашу власну готовність та підтримку, яку ми надаємо", — підкреслив Енгельбректсон.

Нагадаємо, українські захисники почали застосовувати радіолокаційні станції Giraffe 75, які увійшли до чергового траншу військової допомоги Швеції. Ці РЛС здатні виявляти та супроводжувати повітряні цілі на великих висотах та далекостях, тому вони суттєво допоможуть українським силам у протистоянні з авіацією РФ.