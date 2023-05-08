Їздив на окуповані території та героїзував ЗС РФ: актор Машков отримав підозру

Машков входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва РФ. Актор регулярно підтримує вторгнення РФ до України у своїх соціальних мережах.

Служба безпеки України повідомила про підозру російському актору-пропагандисту Володимиру Машкову, який систематично виправдовує вторгнення РФ в Україну та героїзує злочини окупантів. Про це повідомляє СБУ.

Повідомляється, що актор-пропагандист Володимир Машков підозрюється у підтримці збройної агресії РФ проти України та героїзації воєнних злочинів окупантів. Він є близькою людиною до вищого військово-політичного керівництва РФ і неодноразово виступав на масових заходах на підтримку загарбників під час початку повномасштабної війни.

Крім того, Машков публікує матеріали на своєму Telegram-каналі та сторінці в Instagram, які мають спільну аудиторію понад 200 тисяч підписників, де вихваляє та підтримує дії росіян в Україні.

Так, актор у своїх численних інтерв'ю та виступах в ефірах центральних російських каналів закликав до "приєднання" Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України до складу РФ.

До того ж, Машков незаконно приїжджав у тимчасово окуповані Крим та східні райони України для участі у пропагандистських заходах на підтримку війни.

Правоохоронці повідомили Машкову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);

ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників);

ч. 1 та ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

Наразі актор-пропагандист знаходиться на території Росії. Правоохоронні органи України продовжують проводити комплексні заходи щодо притягнення його до відповідальності за скоєні ним злочини проти України.

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