Під ударом Пушилін: партизани нагадали, що на Донбасі настане "українське літо", – соцмережі

Патріоти продовжують нагадувати, чий же Донбас. Активісти розклеїли Донецьком безліч плакатів із попередженням про швидку деокупацію міста.

Партизани, що діють у містах, тимчасово захоплених Росією, продовжують свою боротьбу, незважаючи на небезпеку бути переслідуваними і розправами. Вони залишають плакати, які нагадують окупаційній владі про те, що часу у них залишається дедалі менше. Відповідні фотографії з'явилися у соцмережах.

На плакатах у Донецьку зображено ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна. Крім того, є й посилання на сайт з відліком закінчення "російської весни" та початку "українського літа", яке має стати пеклом для окупантів.

Партизани розвішують плакати у Донецьку

Патріоти, які залишають подібні плакати в різних тимчасово захоплених містах України, демонструють, що час правління окупантів на цих територіях добігає кінця. Незважаючи на ризик переслідування та розправи, партизани переконують окупаційну владу, що їхні дні вважаються.

Раніше плакати, на яких були зображення колаборантів та дата 1.08, були помічені у тимчасово окупованих містах Бердянську та Мелітополі. Наразі такі з'явилися і в Донецьку, який перебуває під окупацією з 2014 року.

Нагадаємо, у Маріуполі робили замах на начальника міського управління поліції окупованого Маріуполя Михайла Москвина. Його автомобіль підірвали, проте ворожому чиновнику вдалося вижити.

Також 27 березня росЗМІ повідомили про смерть Героя Росії підполковника Дмитра Лисицького. Його тіло виявили у Ставрополі з вогнепальним пораненням. В українських медіа заявили про успішну ліквідацію військового на помсту за трагедію в Іловайську у 2014 році.