Примусова евакуація: місцевих жителів і колаборантів із Запорізької області вивозять у РФ

Наразі, за словами голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, окупанти скасовують заходи до 9 травня та вивозять на вкрадених автомобілях цінне майно місцевих мешканців.

У тимчасово окупованих територіях Запорізької ОВА російські військові, застосовуючи залякування, масово вивозять у Росію мирне населення, а також місцевих колаборантів із сім'ями. Про це 8 травня в ефірі "Радіо Свобода" повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

За словами Малашка, колаборанти разом з родичами активно виїжджають із захоплених територій і закликають усіх, хто отримав російські паспорти, робити те саме.

Водночас він зазначив, що окупанти намагаються залякувати місцевих мирних жителів скорими активними воєнними діями, і під цим приводом проводять "добровільно-примусову" евакуацію населення, вивозячи українців через окупований Крим або Донецьку область у Росію.

Голова Запорізької області зазначив, що російські військові збільшили кількість обстрілів із артилерії та РСЗВ по українських позиціях. В окупованих містах солдати РФ почали скасовувати низку заходів до 9 травня, заборонили масові скупчення людей і збільшили тривалість комендантської години.

Також Малашко повідомив, що,за даними українських військових, окупанти відбирають у місцевих жителів автомобілі, на яких активно вивозять із окупованих територій області цінне майно й техніку.

Нагадаємо, вчора, 7 травня, міський голова Енергодара Дмитро Орлов спростував нещодавні оголошення окупантів про масову евакуацію місцевого населення та підтвердив часткову евакуацію та паніку саме серед громадян, які оформили собі російські паспорти.

Також нагадаємо, 5 травня полковник Збройних сил України Анатолій Штефан повідомив, що масова "евакуація" мирних жителів із тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області може свідчити про підготовку провокацій із боку ЗС РФ.