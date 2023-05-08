"Чекати можна чого завгодно": Ігнат розповів про підготовку до провокацій від РФ на 9 травня (відео)

На думку спікера Повітряних сил, відбиття повітряної атаки РФ у ніч на 8 травня додало впевненості як військовим, так і українцям. Захисники готуються до різних сценаріїв розвитку подій.

Українські захисники цілодобово готові захищати українське небо у разі, якщо Росія задумає провести будь-які провокації 9 травня. Про це 8 травня заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері каналу FREEDOM.

"У мене немає на це відповіді. Ні в кого немає відповіді. Відповідь є у кремлівських мараз**тиків, які можуть все що завгодно спланувати. І насолоджуватися своєю перемогою завтра. А Україна, щоб була, скажімо так, у поганому настрої", — зазначив він, відповідаючи на запитання про те, на що можна очікувати від Росії 9 травня.

За словами Ігната, остання атака, яку відбила українська ППО, додає нам впевненості у собі. Причому не лише для військових, а й для всіх громадян України.

"Тому ми просто посилюватимемося. Потрібно чекати подальших поставок, посилити також системи радянського зразку, оскільки радянське озброєння поки що залишається основою нашої ППО. Я маю на увазі Бук і С-300", — підкреслив він.

Спікер Повітряних сил ЗСУ зазначив, що у цій ситуації Україна не має вибору — чекати чи не чекати, бо українські захисники завжди перебувають в очікуванні та готовності захищати українське небо 24/7.

"Якщо говорити про системи ППО сухопутних військ, то з кожним днем і кожним місяцем ми посилюємося з західною технікою, тому я сподіваюся, що ми замінимо переозброєння наземної техніки ППО на західні зразки в найкоротший час, але я не маю на увазі місяці — це може зайняти і більше року", — наголосив він.

Ігнат зазначив, що така заміна — це довгостроковий процес, але дуже важливий. Він потребує продовження та посилення.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня Росія обстріляла українські міста крилатими ракетами та дронами-камікадзе Shahed.

Цього ж дня мер Києва Віталій Кличко зробив заяву, що остання атака дронами на столицю України була наймасовішою за час воєнних дій.