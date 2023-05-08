"Підготовка до контрнаступу": ЗСУ знищили заховану в кущах "мотолигу" РФ (відео)

Українські захисники щодня продовжують боротися із супротивниками на полі бою та виконали чергову успішну операцію за допомогою дрону Perun.

Українським захисникам на південному напрямку вдалося вбити чергову техніку російських окупантів. Вони намагалися замаскувати у кущах МТ-ЛБ, але вийшло погано. Військовослужбовець ЗСУ із позивним "Турист", який є бійцем 73-ї МЦСПО, опублікував ролик на своїй сторінці в соціальній мережі TikTok 8 травня.

Де саме відбувалися дії, які продемонстровані на ролику — не вказується, але найімовірніше це територія, яку тимчасово контролюють російські окупанти.

Розвідники з 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого ЗСУ випадково виявили та повністю спалили МТ-ЛБ противника, або простими словами "мотолигу", яку вони намагалися сховати в кущах.

Дрон Perun, який використовували українські спецназівці, зумів підібратися близько до цінної для росіян машини та ліквідувати її.

"Моя крайня місія цього тижня. Підготовка до контрнаступу!", — підписав відеоролик військовослужбовець.

73 МЦСПО: що про них відомо

Це 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антiна Головатого та його бійці є невід'ємною частиною спеціальної розвідки Сил спеціальних операцій Збройних сил України та дислокувалися у місті Очаків Миколаївської області.

У соціальних мережах можна побачити, що бійці щодня працюють заради нашої перемоги та виконують місії у боротьбі за південні території України, які тимчасово перебувають під контролем російських окупантів.

Нагадаємо, 10 березня "Вовки Да Вінчі" показали кадри влучних ударів по ЗС РФ під Бахмутом після смерті їхнього лідера. Після таких атак російські окупанти зазнають колосальних втрат, оскільки шанси вижити дорівнюють 0.