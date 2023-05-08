"Це наблизить перемогу": у Мінцифри показали 8 нових ударних рот БПЛА для ЗСУ (фото)

За словами голови відомства Михайла Федорова, усі безпілотники виготовлені в Україні, що дозволяє розвивати вітчизняні компанії. У майбутньому він анонсував ще більше змін, які допоможуть захисникам на полі бою.

В Україні підготували до контрнаступу 8 нових ударних рот БПЛА, які вже готові приступати до боїв із російськими окупантами. Бійцям передали все необхідне боротьби з агресією РФ. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров 8 травня.

Придбанi безпілотники для Армії дронів в рамках ініціативи президента України Володимира Зеленського UNITED24, а також коштом з державного бюджету.

"Важливо, що всі дрони українського виробництва. Продовжуємо прибирати блокери для розвитку українських компаній. Буде ще багато змін. Щоб в Україні щомісяця виробляли тисячі дронів, які зараз потрібні Силам оборони", — йдеться у повідомленні.

Примітно, що створення ударних рот є безпрецедентним та своєчасним кроком для України, як зазначив Михайло Федоров. Окремо він висловив подяку Генеральному штабу, Міністерству оборони, а також Держспецзв'язку, які підійшли до цього питання серйозно та своєчасно ухвалювали правильні рішення.

"Три ударні роти, які ми запустили кілька місяців тому, вже мають успішні результати на фронті. Топпріоритет – забезпечити й інші підрозділи технологіями. Це наблизить перемогу та збереже життя наших воїнів", – підсумував Михайло Федоров.

В Україні підготували для ЗСУ 8 нових ударних рот БПЛА Фото: Telegram/Федоров В Україні підготували для ЗСУ 8 нових ударних рот БПЛА Фото: Telegram/Федоров

Нагадаємо, 8 квітня Мінцифри запустило "Армію дронів". Тепер будь-який українець може стати оператором БПЛА за допомогою мобільного додатку "ДiЯ". Крім того, безпосередньо під час гри в українців з'явилася можливість донатити кошти на ЗСУ.